La Colla Vella alça pilars a les presons en mostra de suport als presos polítics

260x366 La Colla Vella dels Xiquets de Valls descarrega un pilar de 5 i un pilar de 4 format per dones a la presó d'Alcalà Meco / COLLA VELLA DELS XIQUETS DE VALLS La Colla Vella dels Xiquets de Valls descarrega un pilar de 5 i un pilar de 4 format per dones a la presó d'Alcalà Meco / COLLA VELLA DELS XIQUETS DE VALLS

Mentre que en diverses ciutats catalanes Òmnium Cultural i l'Assemblea Nacional Catalana han convocat durant la tota la jornada de dissabte actes reivindicatius per demanar la llibertat dels presos polítics en els quals han participat una catorzena de formacions castelleres, la Colla Vella dels Xiquets de Valls s'ha desplaçat fins a Madrid per alçar pilars de suport i reconeixement davant de cadascuna de les presons on encara hi ha dirigents polítics i associatius catalans.

Una setantena de castellers han sortit de matinada des de Valls avui que es compleixen vuit mesos de l'empresonament dels presidents d'Òmnium Cultural i de l'Assemblea Nacional Catalana, Jordi Cuixart i Jordi Sànchez. L'expedició ha visitat les presons d'Alcalà Meco, Estremera i Soto del Real, on hi han alçat pilars mostrant imatges dels dirigents i una pancarta que en demanava la llibertat. Ha sigut en aquesta última presó quan la Guàrdia Civil ha retingut la colla per identificar-ne els components.



Després de la ruta per cada un dels centres, la colla també ha volgut dedicar un pilar als polítics exiliats a Alemanya, Bèlgica i Suïssa i ha fet un gest de solidaritat amb els joves d'Altsasu empresonats també a Soto del Real.



La iniciativa s'ha inspirat en el gest que el casteller vallenc César Torrijos va adreçar als consellers que eren al balcó de l'Ajuntament mentre la colla descarregava el pilar de vuit amb folre i manilles a la diada de Santa Úrsula passada. Assenyalant-los amb el dit, Torrijos va cridar “No afluixeu!”, i ara la colla explica que “se sent en deute amb totes les persones que, des dels seus càrrecs de responsabilitat a les entitats i a les institucions, no han afluixat en la defensa pacífica dels valors més bàsics de la democràcia”.