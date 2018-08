La Colla Vella pren mides a Vilafranca

260x366 La Colla Vella completa el seu segon 2d8 sense folre de la temporada a Vilafranca del Penedès / COLLA VELLA DELS XIQUETS DE VALLS La Colla Vella completa el seu segon 2d8 sense folre de la temporada a Vilafranca del Penedès / COLLA VELLA DELS XIQUETS DE VALLS

Quan la Colla Vella dels Xiquets de Valls va acceptar la invitació dels Castellers de Vilafranca per prendre part en la diada del seu setantè aniversari calia esperar una nova cita de gran rivalitat. Pocs podien preveure, però, que els vallencs aprofitarien l'oportunitat per exhibir-se a la plaça de la Vila, tot agafant les mides per un 30 d'agost d'infart. La caiguda de dimecres passat a la Bisbal del Penedès ha fet que els Castellers de Vilafranca haguessin d'aixecar el peu de l'accelerador marcats per les nombroses baixes en els seus poms de dalt, tot i així no han volgut renunciar a la gamma extra i han descarregat el dos de nou amb folre i manilles davant del seu públic. Els Nens del Vendrell, recordant les seves participacions històriques a la diada de Sant Fèlix i als concursos de l'enxaneta de plata, han confirmat el seu domini absolut dels castells bàsics de vuit.



Tal i com ja van fer a la Bisbal del Penedès, els Castellers de Vilafranca han iniciat la seva actuació a la plaça de la Vila atacant d'entrada el seu castell de gamma extra insígnia aquesta temporada, el dos de nou amb folre i manilles. Avui, però, la torre verda no ha exhibit la seva millor cara i els ‘verds’ han hagut de treballar instants abans de l'aleta per dur-la a bon port. La seva experiència ha estat suficient per no haver de patir més del compte. Després de sumar dimecres una nova caiguda, una nova baixa sensible els ha obligat a descartar el tres de deu amb folre i manilles, el que havia de ser el seu principal objectiu, i substituir-lo pel de nou pisos amb les peces del castell emmanillat. Han arrodonit la seva tercera ronda amb un quatre de nou folrat encarat a recuperar sensacions a l'espera que tornin els lesionats de cara a la diada de Sant Fèlix.



Si hi ha una estructura amb la qual se senti còmoda la Colla Vella dels Xiquets de Valls aquesta temporada, aquesta és la del cinc de nou folrat. A la Selva del Camp va esdevenir el seu primer castell de gamma extra de l'any i des de llavors ha esdevingut el castell de sortida d'aquelles actuacions en les quals volen fer un pas endavant. Avui l'han tornat a dominar des de l'inici i això els ha donat forces per plantejar-se el repte de repetir el dos de vuit sense folre que enguany descarregaven per primer cop. Després de desmuntar-ne un primer peu, han concentrat tots els seus esforços en apamar l'ascens del castell i en dibuixar-ne l'aleta amb aparent facilitat. Han guardat la serenor per dominar un descens àgil i ha estat llavors quan s'han deixat anar en un esclat de felicitat. En tercera ronda han tornat a triar el nou de vuit per fer-se amb una nova tripleta de gamma extra. Els vallencs han aprofitat la falta de pressió per fer nous canvis en el tronc de l'estructura.



Amb problemes per lligar el dos de vuit amb folre en els seu local d'assaig, els Nens del Vendrell han canviat avui el paper dels seus antecessors d'ara fa setanta anys, quan lluitaven per mantenir el capdavant del món de les torres humanes, per l'actual rol de convidats de pedra en una cita de gamma extra. Tot i pujar amb les cares llargues per no poder fer un pas endavant, els de la camisa vermella han exhibit un cop més uns castells bàsics de vuit exemplars, aturats en tot moment, amb les mides ben controlades i amb el ritme ideal. Han arrodonit la clàssica de castells de vuit en descarregar en el tercer torn el dos de set, construcció clau en el futur de la colla.



Tot i la caiguda de l'espadat del quatre de nou amb el pilar a la Bisbal del Penedès, la Colla Vella dels Xiquets de Valls ha volgut finalitzar la seva actuació descarregant el pilar de set amb folre. Sense els seus enxanetes oficials, els Castellers de Vilafranca han descartat els pilars de nivell i s'han sumat a una ronda conjunta multitudinària en la qual han alçat quatre espadats de cinc i quatre de quatre. Els Nens han optat per sumar tres pilars de cinc de forma simultània.



Castellers de Vilafranca: 2d9fm, 3d9f, 4d9f, 4 P5, 4 P4

Colla Vella dels Xiquets de Valls: 5d9f, 2d8, 9d8, P7f

Nens del Vendrell: 3d8, 4d8, 2d7, 3 P5