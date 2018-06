Coordinadora, CCMA i La Xarxa signen el conveni de difusió televisiva

Després de la dificultat en la temporada anterior per arribar a un acord pels drets televisius, aquesta temporada s'ha pogut arribar més fàcilment a un consens en aquesta qüestió. Aquest matí s'ha presentat a l'Antiga Fàbrica Damm l'acord per a la difusió televisiva entre la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya (CCCC), la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) i La Xarxa.

Aquest acord inclou 32 retransmissions castelleres en directe per La Xarxa en una inversió de més de 600.000 €, de les quals quatre seran multilingües (català, castellà i anglès) a través de la nova plataforma XALA! Precisament sobre aquesta nova plataforma online el conseller delegat de La Xarxa, Francesc Pena, ha dit que "està pensat per a gent sense cultura castellera i com a tasca de divulgació i entreteniment", a més de l'objectiu de centralitzar els continguts castellers tant per al mercat català com per a l'internacional.

De les 32 actuacions en directe, a més, també n'hi haurà set que tindran un resum a TV3. Són Sant Joan a Valls, Les Santes, Sant Fèlix, Santa Tecla, el Concurs, Santa Úrsula i la Diada dels Minyons. Aquest cap de setmana també comença el 'Quarts de Nou', del qual es faran 22 programes, presentats novament per Agustí Fornés.

Sobre aquest acord la presidenta de la CCCC, Inés Solé, ha exposat que "estem contents perquè en aquest temps hem entès que la suma d'esforços porta a la consecució d'èxits", i ha deixat clar que "els drets són de les colles i hi ha una gestió col·lectiva que ens porta èxits".