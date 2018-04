Imparables, els Moixiganguers destaquen en la diada del tèxtil

260x366 Els Moixiganguers completen la clàssica de castells de vuit més matinera del seu historial / PAU CORCELLES Els Moixiganguers completen la clàssica de castells de vuit més matinera del seu historial / PAU CORCELLES

Ni la pluja, que ha obligat els Castellers de Sabadell a traslladar la diada del tèxtil fins al seu local d'assaig, ni el calendari han fet arronsar els Moixiganguers d'Igualada a l'hora de plantejar un repte monumental, descarregar la clàssica de castells de vuit pisos més matinera del seu historial. La diada ha vist també l'estrena del quatre de vuit dels Castellers de Sabadell, del cinc de set i del tres aixecat per sota dels Castellers de la Sagrada Família i del quatre amb el pilar dels de Cerdanyola.



No és habitual que els Moixiganguers d'Igualada facin públics els seus reptes, però la importància de l'objectiu ha fet que enguany hagin decidit jugar la seva partida amb les cartes destapades. La meta dels igualadins està en els nou pisos i són conscients que si volen apujar de nivell han d'avançar feina. Tant és així que van començar el curs descarregant el tres de vuit en la seva primera exhibició a principis del mes de març. A Sabadell, han repetit aquesta estructura però han volgut anar un pas més enllà afegint-hi el quatre de vuit i el dos de set. Un punt nerviós, i desnivellat d'alçada, el quatre s'ha mostrat solvent. La primera torre de l'any, sense complicacions, ha servit per arrodonir la clàssica de castells de vuit més matinera dels de la camisa morada, que no l'havien aconseguit mai abans del mes de maig.



Els Castellers de Sabadell, els primers a actuar, han començat la diada amb el seu plat fort, el quatre de vuit. El castell ha desbordat fermesa i veterania i fins i tot ha estat aparentment més controlat que el set i el cinc de set que han triat per completar la jornada. Els Saballuts han aprofitat les seves construccions per donar rodatge a nous castellers. Les estrenes han acompanyat les quatre colles participants. Els Castellers de la Sagrada Família han exhibit un segur cinc de set, el primer de l'any, en la primera ronda i han estrenat el seu castell insígnia, el tres aixecat per sota, en el segon torn. Tot i algun dubte en el pom de dalt, la formació Barcelonina ha tornat a demostrar que aquest castell no els amaga gaires secrets. Han acabat la seva actuació amb el tres de set. Els encarregats de tancar cada una de les rondes han sigut els Castellers de Cerdanyola, que han repetit les seves millors estructures de l'any, el quatre de set i el tres amb agulla, i han aprofitat l'avinentesa per estrenar el quatre amb el pilar.



Un cop acabades les tres rondes de castells, les colles han aprofitat que havia parat de ploure per alçar els seus pilars simultàniament davant de la porta del local dels Castellers de Sabadell.



Castellers de Sabadell: 2 P4, 4d8, 7d7, 5d7, V5

Moixiganguers d'Igualada: 3d8, 4d8, 2d7, V5

Castellers de la Sagrada Família: 5d7, 3d7xs, 3d7, 2 P4

Castellers de Cerdanyola: 4d7, 3d7a, 4d7a, P5