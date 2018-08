L'Índia vol revitalitzar la tradició de les torres humanes

El comitè nacional de coordinació del ‘dahi handi’ ha decidit incrementar la cobertura de l'assegurança que cobreix els ‘govindes’ i disminuir-ne la prima per intentar revitalitzar una activitat, la d'alçar torres humanes durant la celebració de la festivitat hinduista del Janmashtami, que havia perdut volada els últims anys a causa de les restriccions legals imposades pel Tribunal Suprem. L'organització ha decidit col·laborar amb la Companyia Oriental d'Assegurances per augmentar la indemnització màxima que passarà de les 200.000 rúpies de l'any 2017 a 1 milions de rúpies durant la present temporada.



L'any 2014 la celebració del ‘dahi handi’ va estar a punt de veure's afectada per una limitació que proposava prohibir la participació als menors de 12 anys i limitar l'alçada de les torres humanes a només quatre pisos. Després de despertar una gran controvèrsia, la festivitat es va poder celebrar sense delimitacions. L'any 2016, però, se n'acabaria prohibint la participació als menors de 18 anys i s'establiria un límit de 20 peus d'alçada màxima per a les construccions, aproximadament 6 metres. A petició del Tribunal Suprem de l'Índia, l'any passat es van aixecar les restriccions d'alçada i es va revisar l'edat mínima, que va disminuir fins als 14 anys. L'anunci, però, va arribar només tres setmanes abans del Janmashtami i això va afectar força la participació de ‘mandals’ –grups de ‘govindes'– a la celebració popular.

Segons fonts de la Companyia Oriental d'Assegurances, l'any 2017 només 389 agrupacions van contractar una assegurança a causa de la incertesa provocada per les restriccions legals imposades a aquesta activitat. La quantitat contrasta amb els prop de 1.100 grups que segons les declaracions del subdirector de l'asseguradora, Sachin Khanvilkar, s'havien arribat a contractar. S'espera que la iniciativa augmenti enguany el nombre de colles fins a les 600, gairebé el doble que l'última campanya.

Arun Patil, president del comitè de coordinació del ‘dahi handi’, explica que després d'aconseguir la reducció de restriccions es van comprometre a vetllar per la seguretat dels ‘govindes’ i que això els havia portat a negociar la millora en les assegurances. Patil ha destacat que és important "que tots i cadascun dels ‘mandals’ entenguin i obtinguin l'assegurança perquè al cap i a la fi, tot plegat ho fem per la seguretat dels govindes”. No només s'ha aconseguit millorar l'import de les indemnitzacions sinó que també s'ha aconseguit una rebaixa d'un 25% del cost per persona, que passa de les 100 rúpies de l'any passat a les 75 actuals, una mica menys d'un euro.