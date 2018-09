Jordi Planas dimiteix com a cap de colla dels Castellers de Barcelona

La temporada dels Castellers de Barcelona no està sent, de cap manera, una de les més prolífiques de la seva història. Després d'uns quants anys de consolidació en la gamma alta de vuit i castells de nou, fins ara aquest any només han pogut descarregar dos 5d8 (a més d’un altre de carregat) i no han pogut fer l’aleta en cap castell de nou. Aquesta mala dinàmica és el que ha fet, a l’espera que la colla ho confirmi, que el seu cap de colla, Jordi Planas, hagi decidit dimitir del càrrec a través d’una carta als seus castellers, als quals els demana que aportin el màxim per poder tornar al nivell mostrat en temporades anteriors.

Els de la camisa vermella tenien una gran esperança que les actuacions de la Mercè els ajudarien a recuperar els castells de nou. En l’ actuació de la diada històrica de diumenge van fer dos intents de 3d9f, però tots dos van cedir abans de carregar-se. Els barcelonins tampoc van aplegar un gran gruix de camises, cosa que es va veure accentuada en l’ actuació de colles locals d’aquest dilluns. En aquesta, a més, van ensopegar amb el 5d8, que va quedar en carregat.

Jordi Planas va arribar al càrrec de cap de colla aquest mateix any agafant el relleu de Mery Mañané, mandat en el qual Planas exercia de cap de pinyes. De totes maneres, el ja excap de colla no ha obtingut uns bons resultats a plaça i dimiteix sense haver pogut complir un any sencer de mandat.