La Joves de Valls porta la màgia dels castells sense folre al Vendrell

Després d'un Concurs de Castells d'alta intensitat, les colles castelleres han tornat a plantejar els seus reptes a plaça com si res hagués passat. Si bé les caigudes patides a la Tarraco Arena hauran passat factura tant físicament com mental, les grans cites sempre atrauen grans construccions i cap de les tres formacions reunides al Vendrell ha volgut renunciar al seu moment de protagonisme. La diada de Santa Teresa ha gaudit amb els castells sense folre de la formació vallenca tot just a una setmana de Santa Úrsula, la Jove de Tarragona ha hagut de renunciar a la gamma extra però ha arrodonit sense problemes les construccions bàsiques de nou i els Nens del Vendrell no han volgut deixar passar l'oportunitat de completar per primer cop en la seva història el set de vuit, la primera construcció de la gamma alta de vuit que completen enguany.



El gust agredolç amb el qual la Colla Joves Xiquets de Valls va sortir de Tarragona la setmana passada ha estat sense cap mena de dubte el motor que ha fet realitat avui una magnífica actuació. Els ‘diables vermells’ han començat la seva exhibició descarregant amb serenor el tres de nou amb folre i han posat tots els focus en la ronda central. Després de coronar el dos de vuit sense folre al certamen tarragoní, van haver de renunciar al quatre de nou tot i col·locar-hi dos cops el pis de dosos. Avui han buscat la quadratura perfecta i no l'han tirat amunt fins al tercer peu. Han mimat l'ascens, aturant els moviments típics d'aquesta construcció sense tensar-la en excés i han dibuixat l'aleta només amb algun tremolí a la part superior. Han salvat la sortida del pom de dalt i del pis de sisens i han celebrat l'èxit durant la resta del descens. Els vallencs no han tingut prou i han volgut sumar també el dos de vuit sense folre, si bé aquest cop no han pogut completar la feina. L'han coronat amb suficiència però el descens ha estat dur i ha acabat fent cedir l'estructura.



Si bé després de les paraules de Aleix Bordas, cap de colla de la Colla Jove Xiquets de Tarragona, durant la roda de premsa del Concurs, tot semblava apuntar que els tarragonins podrien portar el quatre de nou sense folre a la plaça Vella del Vendrell, finalment el castell total haurà d'esperar. Han decidit iniciar la seva actuació amb un còmode tres de nou folrat i han deixat el cinc de nou per al segon torn. El primer castell de gamma extra de la diada s'ha hagut de desmuntar a la primera de canvi a causa d'un desencaix entre el folre i el tronc que l'ha fet sacsejar molt premaurament. Han volgut assegurar la jugada canviant-lo per un quatre de nou folrat sense gaire misteri i han acabat abaixant el llistó en la tercera ronda. El cinc de vuit dels tarragonins ha sabut a poc però caldrà esperar a la diada de l'Esperidió per veure l'últim esforç dels de la camisa lila.



Els Nens del Vendrell no han estat menys i també han guardat la seva millor construcció pel segon torn. Han rubricat un excel·lent tres de vuit en primera ronda per escalfar motors. La colla local segueix demostrant un gran domini tècnic a l'hora d'executar les construccions bàsiques de vuit. Aparcats els folres després d'una nova caiguda durant el Concurs de Castells a Tarragona, han optat per ampliar el seu ventall amb una estructura que no havien provat mai fins al moment, la del set de vuit. A la primera i sense dubtar ni un instant, els de la camisa vermella han fet sonar les gralles. Han bastit l'estructura amb delicadesa però amb la naturalitat de qui només està completant el trentè castell bàsic de la temporada i han fet senzill un set que els serveix per assolir per primer cop enguany la gamma alta. Han arrodonit la festa apamant el quatre de vuit.



Només la Colla Joves Xiquets de Valls ha superat el llistó dels cinc pisos d'alçada en la ronda de pilars. Els vallencs han completat amb comoditat un espadat de sis que enguany s'ha mostrat força irregular al llarg de la temporada. Si bé els Nens han aparcat el gran espadat, han completat, ni més ni menys que cinc pilars de cinc de forma simultània mentre que la Jove de Tarragona ha optat per fer-ne dos.



Nens del Vendrell: 3d8, 7d8, 4d8, 5 P5

Colla Jove Xiquets de Tarragona: 3d9f, id 5d9f, 4d9f, 5d8, 2 P5

Colla Joves Xiquets de Valls: 3d9f, 4d9, 2d8 c, P6