Malgrat tot, la gamma extra segueix regnant

Potser enguany no veurem més castells de deu pisos, potser el ritme exhibit fins ara no és el d’altres temporades i la desacceleració comença a fer saltar les alarmes, però les colles no renuncien a dur els seus millors castells a les places més cobejades. La diada de les Santes fa anys que es va establir entre les cites més importants del calendari, tot i que això suposava desplaçar el focus d’atenció al nord tot just quan els castellers encaraven l’estiu més intens; l’aposta mai no ha fallat. Per primer cop des de l’inici del curs, diumenge a Mataró tres formacions van exhibir construccions de gamma extra. La plaça de Santa Anna es va emocionar amb els castells assolits, però també amb aquells que no es van aconseguir descarregar.

La comparació amb la temporada passada, una de les dues millors de la història dels castells, era especialment cruenta. Les colles no arribaven en l’estat de forma d’altres anys, però res no els va fer recular a l’hora de plantejar els seus màxims objectius. El dos de nou amb folre i manilles va cobrar especial rellevància, ja que tant els Castellers de Vilafranca com els Minyons de Terrassa van apostar-hi amb l’objectiu de mantenir el nivell. Els Capgrossos van veure-hi la porta per a la gamma extra i fins i tot van somiar per uns instants a fer saltar la banca a través del cinc de nou amb folre.

Amb tres perfils tan diferents, els resultats van ser desiguals. Els Castellers de Vilafranca van perfeccionar la torre dues setmanes després de la seva estrena, els Capgrossos van haver de lluitar per redreçar la fera després de l’aleta i els Minyons van tornar a quedar-s’hi a les portes en fer llenya tot just després de carregar-la. Vilafranquins i mataronins van completar la festa amb les dues construccions bàsiques de nou, si bé els locals van atrevir-se, en dues ocasions i sense èxit, amb el cinc de nou amb folre, mostrant fins i tot una bona execució en els primers compassos.

Els problemes que estan tenint enguany per lligar el quatre de nou folrat van fer que els Minyons de Terrassa sorprenguessin en desmarcar-se de la diada tradicional. Van provar en primera ronda el seu primer nou de vuit de l’any i, tot i que van haver de defensar l’estructura central, van poder dur-lo a bon port i van arrodonir la seva exhibició amb una segona construcció de dificultat superior als bàsics de nou. L’amenaça de pluja va fer que l’actuació comencés amb la mirada clavada al cel i amb un ritme exemplar que va fer possible completar les dues primeres rondes en només una hora. A mesura que els núvols van deixar espai al sol, el ritme es va anar trencant i va caldre una hora sencera per al tercer torn.

Si una estructura està cridada a centrar l’atenció de la temporada, aquesta és precisament la del nou, un castell que la Colla Vella dels Xiquets de Valls vol col·locar sobre d’un folre per primer cop en la història de les torres humanes. Els vallencs van apuntar-se dissabte el tercer nou de vuit de l’any en la commemoració del cinquantè aniversari dels habitatges de la colla. La Joves Xiquets de Valls va completar diumenge el seu primer tres de nou amb folre en solitari i fora de casa de la temporada, i els Castellers de Sant Pere i Sant Pau van plantar-se al Catllar decidits a esdevenir protagonistes. Els tarragonins van repetir la millor exhibició del seu historial en completar la clàssica de castells de vuit -tres i quatre de vuit més dos de set- i revalidar el pilar de set amb folre. Els de la camisa verda ja han sumat en mig any tants castells de vuit pisos com els que van fer en tot el 2017.