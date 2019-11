Els Minyons arrodoneixen a Granollers la preparació per l'atac als deu pisos

260x366 Els Minyons de Terrassa descarreguen el 3d9f a Granollers mentre aspiren al castell de deu pisos / PERE VIRGILI Els Minyons de Terrassa descarreguen el 3d9f a Granollers mentre aspiren al castell de deu pisos / PERE VIRGILI

Amb una part del món casteller plegant la faixa i a una setmana de la diada dels Minyons de Terrassa, la presència de la colla de la camisa malva a Granollers ha mobilitzat els aficionats de les torres humanes, que han volgut aprofitar una de les últimes grans cites del curs. Els egarencs han dibuixat pas per pas la que esperen que sigui la seva actuació de final de curs amb un pis més. La diada, però, no ha pogut veure la colla amfitriona en plenes condicions. La caiguda que van patir els Xics de Granollers la setmana passada a Altafulla els ha obligat a replantejar els seus castells. Els Xicots de Vilafranca han posat punt i final a una temporada sense cap caiguda.

La setmana dels Minyons de Terrassa s’ha de llegir en clau de preparació per a la seva festa final. Els malves han treballat aquests dies amb intensitat per arribar a la seva diada en les millors condicions possibles per fer l’últim pas endavant de la temporada. A Granollers han volgut descarregar les quatre estructures que haurien de conformar el cartell de la setmana que ve. No és cap secret que l’objectiu principal passa per recuperar el tres de deu amb folre i manilles, i per això han iniciat l’actuació descarregant un lleuger tres de nou folrat. L’estructura del folre ha estat la mateixa que la de les manilles del castell superior, però hi han afegit un últim cordó molt menut per evitar possibles ensurts. En el torn central han apamat un cinc de vuit que demanava a crits un folre i han arrodonit la feina amb un impecable dos de vuit folrat.

249x307 Els Xics de Granollers descarten el 3d8 però no renuncien al 4d8 / PERE VIRGILI Els Xics de Granollers descarten el 3d8 però no renuncien al 4d8 / PERE VIRGILI

Després de consolidar el quatre de vuit i de descarregar el tres, els Xics van patir la setmana passada un petit contratemps. A Altafulla van coronar el tres per segon cop, però va fer llenya abans que el poguessin deslligar. Tot i l’excel·lent feina feta al llarg de la setmana per buscar recanvis d’última hora, la colla ha hagut de resignar-se i descartar aquesta construcció. Han començat la seva actuació dominant el cinc de set. La falta d’humitat a l'ambient ha fet que l’acotxador de l’estructura del dos rellisqués quan feia l’última remuntada, però l’enxaneta ho ha salvat amb gran veterania. No han volgut renunciar al quatre de vuit. Tot i tancar-se lleugerament per la part mitja, el carro gros ha demostrat la confiança que la colla ha obtingut amb aquest castell. Han arrodonit l’actuació amb un set de set que han hagut de desmuntar en primera instància quan els aixecadors ja estaven col·locats.

249x295 Els Xicots de Vilafranca rubriquen una temporada sense cap caiguda a Granollers / PERE VIRGILI Els Xicots de Vilafranca rubriquen una temporada sense cap caiguda a Granollers / PERE VIRGILI

Superada la diada del Roser, els Xicots de Vilafranca han vist com el seu potencial quedava reduït per la manca d’efectius. Malgrat tot, els vilafranquins han volgut aprofitar l’actuació per treballar de cara al futur, rodant els seus castellers i donant responsabilitats als més joves. Han iniciat la seva actuació amb el castell més difícil, el quatre de set amb agulla i han deixat les construccions bàsiques de set pisos per a les rondes finals. Han dominat tant el quatre com el tres sense complicacions i han combinat pisos molt lleugers amb castellers més veterans. Si bé el seu nivell no ha estat aquest diumenge el millor de la temporada, han acabat celebrant l’actuació, ja que amb aquests tres castells descarregats han confirmat una temporada completa sense cap caiguda.

Els Minyons de Terrassa han iniciat la ronda de pilars amb l’espadat de set amb folre. Avui també el seu pilar ha estat especialment delicat, ja que era un dia per sortir de plaça amb molt bona nota. Els Xics han plantat un vano de cinc amb dos pilars de quatre extra i els Xicots de Vilafranca han acomiadat l’actuació amb pilars de quatre simultanis.

Xics de Granollers: 2 P4, 5d7, 4d8, id 7d7, 7d7, P5 + 4 P4

Minyons de Terrassa: 2 P4, 3d9f, 5d8, 2d8f, P7f, 4 P4

Xicots de Vilafranca: 2 P4, 4d7a, 4d7, 3d7, 2 P4