Miquel Botella: "Els castells són l'única activitat en la qual el que mana de veritat no és el públic"

Mentre fa una setmana parlàvem d' 'El Gran llibre dels castells', escrit per Raquel Sans, des d'una visió divulgativa per a nens i joves, Miquel Botella publica 'Castells: una història d'èxit', en el qual fa un repàs dels aspectes socials que han acompanyat els castells des del seu naixement fins a l'actualitat. En el llarg de les prop de 500 pàgines analitza, per exemple, quin paper han tingut els castells en cada moment de la història i com han sigut un reflex de la societat. Alhora, els últims capítols també estan destinats a fer una anàlisi actual, com la sostenibilitat econòmica, el risc a la mercantilització, que es perdin els valors positius...

La presentació del llibre es va fer la setmana passada a la seu del Districte de Sants-Montjuïc, un escenari especial per a Miquel Botella, ja que ell va ser un dels cofundadors dels Castellers de Sants fa tot just 25 anys. Precisament l'autor defineix que en la publicació del llibre ha trobat "els fonaments de la decisió de fa 25 anys". Alhora, Botella ha tingut un paper important en el món casteller en ser un dels impulsors del casc per a la canalla, ocupar el càrrec de president de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya i ser un dels promotors del Centre de Prospectiva i Anàlisi dels Castells (CePAC).

Miquel Botella va destacar que un dels objectius del llibre és "analitzar com es relaciona el canvi social amb el fet casteller i com la interacció és complexa". És per això que sintetitza que "per entendre el perquè dels alts i baixos dels castells s'ha de tenir en compte l'entorn social del moment". De tota manera, també creu que "el més xocant és com, després d'una trajectòria tan canviant, els castells no han canviat".

Un altre aspecte rellevant dels castells que es detalla en el llibre és que és l'única activitat que el que mana de veritat no és el públic, sinó els castellers, els quals "permeten a persones ordinàries fer coses extraordinàries en el pas de ser un espectador a protagonista". Botella també va concloure que el pròxim capítol de la història dels castells encara està per escriure.

La presentació també va comptar amb la presència del periodista i casteller Benet Iñigo, que va destacar que el llibre és un reflex global i local de la societat. Aquests exemples ajuden a entendre diverses situacions de la història, com les actuacions que es van fer davant de Francisco Franco, quan els castells no estaven arrelats al catalanisme. Alhora també va detallar alguns punts del llibre, com el gran paper que han tingut els Castellers de Barcelona i els Bordegassos de Vilanova en la història dels castells; els barcelonins per ser la primera colla a deixar de pagar els seus castellers i els del Garraf per representar "el nou associacionisme, actiu i progressista, propi de l'entorn metropolità barceloní dels anys setanta".

'Castells: una història d'èxit' ja es pot trobar a les llibreries per 21,90 € amb l'edició de Galàxia Gutenberg.