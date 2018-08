Els Moixiganguers emocionen en una històrica diada de festa major

260x366 Els Moixiganguers descarreguen el segon 5d8 del seu historial / MOIXIGANGUERS D'IGUALADA Els Moixiganguers descarreguen el segon 5d8 del seu historial / MOIXIGANGUERS D'IGUALADA

El públic de la diada de la festa major d'Igualada s'ha quedat aquest diumenge sense l'oportunitat de gaudir de nou dels castells de gamma extra però els Moixiganguers s'han encarregat d'animar la jornada amb una exhibició històrica que els situa a les portes dels castells de nou pisos. La colla local ha completat el segon cinc de vuit del seu historial i ha carregat el pilar de sis en el primer intent que portava a plaça. La Joves Xiquets de Valls ha hagut de descartar el dos de vuit sense folre anunciat però no ha desaprofitat l'ocasió per completar per primer cop enguany el quatre de nou folrat. La manca d'efectius ha marcat l'actuació dels Xiquets de Reus, que han tingut en el dos de vuit amb folre el seu màxim referent.



Tot just retornats de les vacances d'estiu, els Moixiganguers d'Igualada han demostrat un cop més un nivell tècnic envejable i una progressió prometedora. La festa major de la capital de l'Anoia ha estat l'escenari marcat per fer un nou pas endavant. Han evidenciat la seva declaració de pretensions en descarregar en el primer torn el dos de vuit amb folre i han deixat per a la ronda central l'atac al cinc de vuit. El primer cop que els morats van atrevir-se amb la ‘catedral’ dels castells van completar-la amb èxit, ho van fer l'any passat a la seva diada de final de temporada i això ja no els va deixar marge de millora. Enguany, l'objectiu d'assolir el tres de nou amb folre a finals d'any passava per apuntar-se el cinc per festa major i no han fallat. L'han coronat amb comoditat, sense grans complicacions, i només han hagut de defensar una forta sotragada en el moment de la sortida del pom de dalt. L'ovació ha estat l'esperada però la colla local encara guardava un as a la màniga abans d'acabar la seva exhibició. Han completat el quatre de vuit en el tercer torn i han portat a plaça el pilar de sis per primer cop en la seva història. Si bé l'espadat s'ha alçat lent, ho ha fet de forma controlada. Ha estat just abans de dibuixar-ne l'aleta quan s'ha entregirat i l'esforç dels pilaners ha estat insuficient per salvar-ne la descarregada.



Si bé la diada ha començat amb l'estrena d'una placa d'homenatge a la Colla Joves Xiquets de Valls, en record del dos de nou emmanillat que van coronar per festa major l'any 2017, els aficionats castellers aquest cop s'han hagut de conformar amb els castells de nou pisos. Els vallencs s’han apuntat el tres de nou amb folre després d'un primer intent desmuntat. Amb l'acotxador col·locat, després d'un lent i difícil ascens, l'enxaneta s'ha fet enrere. En el segon intent l'han pogut portar a bon terme però han decidit descartar el dos de vuit sense folre que havien anunciat abans de l'actuació. Han optat per bastir el quatre de nou folrat, que enguany només havien pogut coronar a la diada de la Firagost. Assolir-lo abans de la diada de Sant Fèlix els traurà un punt de pressió que podran dedicar a l'estrena d'estructures com el cinc de nou amb folre. Precisament, han arrodonit la seva actuació amb el cinc de vuit i amb un pilar de sis.



Amb el tres de nou amb folre com a objectiu principal, els Xiquets de Reus van completar divendres un d'aquells assaigs que fan dubtar els membres de la tècnica més avesats. L'atac al castell de nou pisos passava però per arrossegar fins a Igualada prou efectius i això els ha obligat a replantejar la seva actuació amb construccions que tenen més per la mà. Han començat provant un dos de vuit amb folre executat en perpendicular a la façana de l'ajuntament, lluny de qualsevol referència. Els moviments de la part alta de l'estructura els han obligat a desmuntar-la i a asserenar ànims amb el tres de vuit. Hi han tornat tot seguit, aquest cop girant-la en paral·lel al consistori, i han mimat cada moviment fins completar-la amb gran domini. Han optat per segellar el seu pas per Igualada amb el quatre de vuit, apuntant-se així la clàssica de castells de vuit.



Moixiganguers d'Igualada: 2d8f, 5d8, 4d8, P6c, V5, 2 P4

Colla Joves Xiquets de Valls: id 3d9f, 3d9f, 4d9f, 5d8, P6

Xiquets de Reus: id 2d8f, 3d8, 2d8f, 4d8, 2 P5