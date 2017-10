Siena també reconeix les fotografies de David Oliete

260x366 Dues fotografies castelleres han estat guardonades a la gala de premis dels ‘Siena International Photography Awards’ que ha tingut lloc al ‘Teatro dei Rozzi’ / DAVID OLIETE Dues fotografies castelleres han estat guardonades a la gala de premis dels ‘Siena International Photography Awards’ que ha tingut lloc al ‘Teatro dei Rozzi’ / DAVID OLIETE

El jove fotògraf tarragoní David Oliete, un dels més llorejats del món de les torres humanes, ha sumat aquest cap de setmana un nou reconeixement internacional en els Siena International Photography Awards. El jurat ha guardonat amb dues mencions d'honor dues fotografies castelleres capturades a les edicions del Concurs de Castells dels anys 2012 i 2014 on apareix la Colla Vella dels Xiquets de Valls.

Oliete ha reconegut a l'ARA que està molt "content de veure que els castells segueixen sent reconeguts més enllà de Catalunya", però sobretot ha volgut destacar que "més enllà dels premis individuals" el que valora és que "la gent conegui els castells i la cultura catalana".

La cerimònia d'entrega de premis va tenir lloc aquest dissabte al vespre wb un espectacular Teatro dei Rozzi ple de gom a gom. Segons dades de l'organització, el concurs ha rebut 50.000 imatges provinents de 161 països. Les fotografies d'Oliete van quedar emmarcades en dues categories diferents, la d'imatges en color i la d'imatges en blanc i negre.

A banda del gran nombre de premis rebuts per David Oliete, cal destacar que les seves fotografies castelleres s'han escampat arreu del món gràcies a revistes com 'National Geographic' i 'GEO Magazine', a través de Red Bull TV i de diverses publicacions de línies aèries com Qatar Airways, KLM I Air Berlin.