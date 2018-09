Els Xiquets de Reus fan l’aleta al 3d9f

Després que la setmana anterior descartessin el 3d9f a Igualada per falta d'efectius, els Xiquets de Reus van arribar aquest diumenge a Cambrils amb ganes de portar el primer castell de nou de l'any.

Els de la camisa avellana, a més, van ser valents i van afrontar el principal objectiu del dia en primera ronda. El tres folrat va pujar lent però amb serenor. Amb l'entrada de l'acotxador ja es va poder començar a observar el treball del folre i dels pisos de terços i quarts. Just amb l'aleta, però, el castell va perdre força les mides a nivell de quarts i, tot i que van poder-lo defensar durant uns segons, el tres va cedir just abans que els dosos comencessin a baixar. Amb la caiguda, però, els de la camisa avellana van rebaixar pretensions i van completar el 4d8 i el 4d7p.

Amb aquest 3d9f carregat, per tant, els Xiquets de Reus tornen a coronar un castell de nou des de l'octubre del 2016. Precisament en aquesta actuació de Cambrils va ser on l'any passat van intentar per primer cop el tres folrat, tot i que el van desmuntar dues vegades. També el van provar sense èxit a Terrassa una setmana més tard, i a la Diada del Mercadal van fer un intent del 4d9f.

En l'actuació també van ser-hi presents els Xiquets de Cambrils i els Bous de la Bisbal. La colla local va completar el segon 3d7 de l'any, que, acompanyat del 2d6, 5d6 i Pd5, iguala la millor actuació des de la seva refundació l'any 2017. Per la seva banda, els Bous van tenir el 2d6 com a millor castell, a més del 3d6 i 3d6ps.