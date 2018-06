Les aplicacions castelleres obren les portes a les muixerangues

Així com les colles de falcons o les muixerangues van adoptar fa uns anys el casc que fa servir la canalla de les colles castelleres, element dissenyat per l'empresa NZI a través d'un estudi impulsat per la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya, la proximitat entre aquestes expressions culturals aborda ara altres aspectes, com la gestió diària de les agrupacions i dels seus assajos i actuacions. Arran de la creixent demanda per part d'agrupacions d'altres àmbits de la cultura popular tradicional, l'aplicació mòbil per a colles castelleres Fem Pinya, destinada al control d'assistència i a la planificació de les construccions humanes, ha obert les portes al fet que les colles usuàries puguin dissenyar i compartir les seves pròpies plantilles. El programa ha incorporat recentment diverses especificacions per a muixerangues gràcies a la col·laboració amb la Muixeranga de la Plana.



Pepe Martin, membre dels Xics de Granollers i creador de l'aplicació, explica que poc després de la publicació del programa diverses colles el van començar a utilitzar i a demanar petites modificacions, com ara la personalització del logo o l'adaptació de la terminologia específica de cada agrupació. “Quan el van incorporar les colles universitàries les situacions van ser més complexes, ja que els castellers sovint podien pertànyer a dues colles”. A poc a poc els canvis van implicar “que el programa fos més obert per respondre a la diversitat de situacions del món casteller”, i aquesta flexibilitat va tenir un punt d'inflexió quan van arribar les primeres peticions des d'una colla de falcons. Ara l'aplicació compta amb un editor de plantilles que ha fet que el nombre de fitxes hagi crescut exponencialment. “Al principi hi havia una vintena de plantilles, ara n'hi ha centenars”, comenta Martin, que ha volgut agrair la tasca d'un membre de la Muixeranga de la Plana que ha dedicat les últimes setmanes a “crear plantilles específiques de muixerangues, tota una feina de formiguetes que ara està a disposició d'altres colles”.



Actualment hi ha prop de 50 colles que facin servir aquesta aplicació o que n'estiguin valorant el seu ús. El contacte amb formacions com la dels Castellers de Mont-real ha fet possible la traducció del programa a l'anglès i al francès. L'aportació de les agrupacions ha servit també per implementar funcionalitats noves, com la confirmació de l'assistència o l'avís de retards i absències per part dels castellers, que poden comunicar-se amb l'aplicació directament però també a través de la web o de Telegram.



L'ús de l'aplicació Fem Pinya és gratuït per a les colles, i el seu programador només demana a canvi que l'entitat faci una aportació a una ONG que pot triar al seu propi criteri.