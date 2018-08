La bèstia (in)domable

El dos de vuit sense folre és, actualment i seguint les normes del Concurs, el castell més difícil que s'ha descarregat. En total ja s'ha descarregat tretze vegades, i vint-i-tres cops més s'ha arribat a fer-li l'aleta. Fins ara només els Castellers de Vilafranca, la Colla Joves Xiquets de Valls i la Colla Vella dels Xiquets de Valls l'han pogut descarregar, i els Verds són els dominadors de l'estructura, amb nou de descarregades, per tres de la Joves i una de la Vella.

Des dels intents inicials i les primeres vegades que es va carregar el castell es va mostrar extremadament fràgil. Qualsevol relliscada, qualsevol batzegada o el mateix canvi de pes quan l'enxaneta traspassava deixava l'estructura força tocada i la caiguda era pràcticament inevitable, fet pel qual el castell es va anomenar "la bèstia indomable". Els darrers anys, però, s'ha observat que, tot i seguir sent un castell d'una puresa tècnica absoluta, el 2d8sf pot tenir un punt de defensa que en altres moments no hauríem imaginat.

Castellers de Vilafranca: Sant Fèlix 2012

Segurament una de les primeres torres de vuit sense folre que es va descarregar amb un punt d'èpica va ser la dels Verds per Sant Fèlix 2012. La pujada i carregada va ser de manual, però va ser just en la sortida dels dosos quan segons i terços es van desplaçar lateralment i van protagonitzar la primera gran defensa del castell net.

Joves de Valls: Santa Teresa, Vendrell 2017

Després de força temps d'anar-hi al darrere, la Joves de Valls va poder descarregar el primer 2d8sf del seu historial per la Diada Nacional el 10 de setembre. Cinc setmanes més tard es van presentar al Vendrell amb l'objectiu de repetir l'èxit. La pujada novament va ser bona, però en aquell cas la defensa va arribar molt abans que la dels Verds. Tot just quan l'enxaneta va carregar el castell, l'estructura va començar a brandar especialment entre els terços i els quarts, i semblava que deixava el 2d8sf tocat de mort. La defensa, per tant, es va allargar durant tota la descarregada.

Colla Vella: Vilallonga del Camp 2018

Per a sorpresa de molts, la Colla Vella dels Xiquets de Valls es va presentar aquest diumenge passat a Vilallonga del Camp amb la intenció de fer-hi el 2d8sf, fins abans mai descarregat per la colla. L'execució del dos va seguir els passos habituals, però, en el moment que l'enxaneta es disposava a carregar el castell, va tenir una relliscada a l'hora de col·locar el peu a la faixa. Un petit entrebanc que, tenint en compte l'estructura de què estem parlant, comporta uns grans efectes. El castell se'n va ressentir i la carregada i descarregada no va ser tan neta de com haurien volgut.

Joves de Valls: Firagost 2018

El dos de vuit sense folre descarregat de manera més èpica fins ara, però, és sense cap mena de dubte el de la Joves de Valls d'aquesta mateixa setmana per Firagost. Tot i pujar una mica girada, la carregada va ser bona, però just després el bellugueig va ser constant. L'aixecador, que tot just feia el seu primer castell de vuit, va mantenir-se en la seva posició uns segons preuats i va acabar baixant pel costat contrari al que ho havia de fer mentre el tronc seguia batallant pel castell. Quan l'estructura ja començava a agafar bona forma, però, una nova fuetada amb la sortida de dosos semblava que deixava el castell sentenciat. Novament l'experiència els va permetre treballar un castell èpic i anotar-se el tercer 2d8sf del seu historial.