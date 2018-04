Els castells s'adapten al calendari

Mig centenar de formacions castelleres han confirmat la seva participació diumenge al migdia a la manifestació organitzada per l'Espai Democràcia i Convicència en defensa dels drets i les llibertats per reclamar la llibertat dels polítics independentistes en presó preventiva i reivindicar la democràcia. La mobilització tornarà a trastocar el calendari casteller que veurà modificades algunes de les actuacions previstes per tal de poder permetre la participació massiva en aquesta manifestació.



Com ja va succeir la temporada passada, lluny de mostrar esgotament a causa de les mobilitzacions en defensa dels drets del país, gran part del món casteller s'ha tornat a unir a la causa per sortir al carrer i reclamar justícia. Diverses actuacions, com la prevista a Terrassa en celebració del local dels Castellers de Terrassa, la diada de la festa major del barceloní barri de la Sagrada Família o l'exhibició en commemoració dels antics trofeus de Can Jorba, també ha Barcelona, han sofert modificacions per adaptar-se a la convocatòria de la plataforma formada per UGT, CCOO, FAVC, Lafede.cat i Unió de Pagesos. Així doncs, la majoria de les exhibicions passaran a la tarda de dissabte.



Fent seves les paraules d' Inés Solé, presidenta de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya, en una entrevista a Ràdio Ciutat de Tarragona la setmana passada, una part molt important del món de les torres humanes ha pres consciència que poques manifestacions culturals es poden permetre “el missatge que pots fer a través dels castells en pro de causes com la llibertat, la democràcia i la dignitat humana”. És per això que els castells han passat ja a formar part de l'imaginari de les mobilitzacions pacífiques i festives organitzades els últims anys.