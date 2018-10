La cultura ‘govinda’ aterra a Tarragona

Si l'any passat els Xiquets de Hangzhou, l'única formació castellera fundada a la Xina, va esdevenir un dels principals atractius del Concurs de Castells, enguany el punt d'exotisme l'ha aportat un grup de vint govindes arribats de les ciutats de Bombai i de Thane. L'expedició Índia ha pogut compartir assajos amb els Castellers de Vilafranca i amb els de Sants els últims dies i han pres part de la diada castellera internacional organitzada pel certamen tarragoní al costat de les colles de París, de Londres, de Copenhagen, de Madrid, d'Andorra i de la Muixeranga d'Algemesí, també convidada especial.



Pratik Hedulkar, un dels responsables del grup, celebra poder tenir un “intercanvi cultural” com aquest. “Hem volgut venir a mostrar la cultura de l'Índia al poble català” afirma, però el seu principal objectiu és sobretot “comparar com celebrem nosaltres les torres humanes a l'Índia amb com ho fan els castellers catalans, conèixer les diferències”. Els govindes no han perdut detall de cada moviment, interessats sobretot en la diferència de tècniques entre una activitat i l'altra. “Per a nosaltres era el primer viatge i estem gaudint molt de la possibilitat de veure diferents tipus de construccions, de nou, de deu pisos, fins i tot veure la forma de pujar, tot és molt diferent!”.



Els enxanetes govindes fan servir un casc semblant als de la lluita i les arts marcials i no amaguen que la seguretat és un dels aspectes més importants també per a ells, “principalment per la gent que està dalt de tot de les nostres construccions, sempre ens assegurem que portin cascs, armilles protectores i protectors per cobrir els colzes i els genolls”. Els últims anys la llei a l'Índia s'ha preocupat per controlar l'índex de sinistralitat, “tenim algunes restriccions pels govindes de la part més alta, que han de tenir més de catorze anys”.



Els govindes han actuat conjuntament amb la Muixeranga d'Algemesí a l'inici i al final de l'actuació i s'han convertit en tot un símbol amb el qual tothom volia fotografiar-se.



Les colles internacionals alcen el seu nivell a Tarragona



Les colles internacionals s'han pres l'actuació com una diada de màxims. Han destacat molt positivament els Castellers de Londres i els de Madrid. Les dues colles han provat el castell de més valor que s'ha vist a la diada, el dos de sis, si bé només els madrilenys l'han pogut descarregar. Les dues colles han mostrat un gran domini a l'hora d'alçar els seus castells. Han acompanyat la torre amb el quatre de sis amb agulla i el cinc de sis, i els de Madrid han arrodonit l'exhibició amb un reeixit pilar de cinc.



Amb més experiència a les espatlles i com a part estable del circuit d'actuacions de les colles convencionals, els Castellers d'Andorra també han marxat de la plaça de la Font amb un nou cinc de sis, la seva millor estructura avui, al sarró. L'han acompanyat dels dos castells de sis amb el pilar al mig.



Els Castellers de París han tornat a rubricar una actuació amb tres construccions de sis pisos, el tres de sis i el tres i el quatre amb agulla. Ha despertat molta expectació el tres amb el pilar ja que l'han hagut de lluitar des d'abans de l'aleta de l'estructura exterior.



Els Xiquets de Copenhagen tornaran a casa amb un gust agredolç; d'una banda han assolit el primer castell de sis pisos del seu historial, un molt treballat tres de sis, però de l'altra han patit una dura llenya quan provaven el pilar de cinc amb folre en el segon torn.



Si bé no han pogut desplaçar prou castellers, també cal destacar la presència dels Castellers de Mont-real, els Castellers de Sydney o els d'Edimburg.



Castellers de Copenhagen: 3d6, i P5f, P3

Castellers de Londres: 4d6a, 5d6, i 2d6, 3d6a, 2 P4

Castellers d'Andorra: 5d6, id 3d6a, 4d6a, 3 P4 + 2 P3

Castellers de París: 3d6, 3d6a, 4d6a, P4xs

Castellers de Madrid: 4d6a, 2d6, 5d6, P5