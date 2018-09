El primer diumenge de festes de Santa Tecla deixa deures pendents

260x366 La Colla Jove Xiquets de Tarragona s’apunta tres castells de gamma extra en la diada del primer diumenge de festes de Santa Tecla / TJERK VAN DER MEULEN La Colla Jove Xiquets de Tarragona s’apunta tres castells de gamma extra en la diada del primer diumenge de festes de Santa Tecla / TJERK VAN DER MEULEN

El La Colla Vella demostra un domini excepcional del quatre de nou sense folre però ensopega amb el de deu pisos / TJERK VAN DER MEULEN

Els Castellers de Vilafranca descarreguen tres castells de nou pisos a Tarragona / TJERK VAN DER MEULEN

Els Xiquets de Tarragona coronen el 5d8 i descarten els castells de nou pisos / TJERK VAN DER MEULEN

L’altíssima exigència de la diada del primer diumenge de festes de Santa Tecla ha fet que totes les colles volguessin col·locar el llistó com més amunt millor. La plaça de la font ha vist alguns dels castells més valuosos del moment però també tres dures caigudes que podrien condicionar el Concurs de Castells de Tarragona. Només la els Castellers de Vilafranca han tornat a casa sense patir cap caiguda mentre que la Jove de Tarragona ha estat l'única formació en assolir l'aleta de tres estructures del màxim nivell. El millor castell ha estat un cop més per la Colla Vella dels Xiquets de Valls.

La Colla Jove Xiquets de Tarragona no ha tingut un bon inici d’actuació però l’ha sabut reconduir amb mestria. Ha optat per provar el cinc de nou amb folre de sortida però els nervis en els moments culminants els han jugat una mala passada. Controlat fins a la primera aleta, el cinc ha pujat ràpid, tant que l’acotxador de l’estructura del dos no ha tingut temps de col·locar el segon peu a l’espatlla dels dosos. No han sabut aturar els moviments de la travessada i els poms de dalt han acabat cedint, emportant-se per davant la resta del castell. El seu èxit ha arribat en el segon torn. Tot i la dura caiguda s’han sabut refer com ho fan les colles del màxim nivell, mantenint el peu sobre l’accelerador. Han descarregat un quatre de nou amb folre i pilar laboriós i ho han celebrat com si hagués estat el castell de deu pisos. Han donat per bo el resultat i han decidit per apuntar-se un còmode tres de nou amb folre per reservar forces de cara a la ronda de pilars.

La Colla Vella dels Xiquets de Valls s’ha plantejat la diada com una de les més importants de l’any i això volia dir fer un bon cop de puny sobre la taula des del primer moment. Després de desmuntar-ne dos peus, han fet sonar les gralles del seu quatre de nou sense folre. Tens, l’han dominat fins a l’aleta, quan ha començat una feina titànica per no perdre les mides. Els rosats ho han hagut de donar tot però han tornat a demostrar que ningú té la mida del quatre tan ben presa com la tenen ells. Han volgut reblar el clau provant l’únic dels quatre asos que encara no han aconseguit enguany, el quatre de deu amb folre i manilles, però la tercera base s’ha mostrat toba des de l’inici i l’han desmuntat amb quints col·locats. L’han provat un segon cop i han arribat a posar-hi el pis de sisens però una sobtada sotragada l’ha fet cedir. Una part de la pinya no ha suportat l’impacte i s’ha ensorrat provocant un dels moments d’angoixa més importants de la diada. Han finalitzat la seva actuació descarregant el tres i el quatre de nou folrats.

Els Castellers de Vilafranca han estat avui els primers en descarregar un castell a la plaça de la Font però tot i haver gaudit d’uns dies de descans no han pogut mostrar la seva millor cara, la que esperen recuperar el dia del Concurs. Han iniciat la seva diada amb el castell de gamma extra que més èxits els ha aportat aquesta temporada. El seu dos de nou amb folre i manilles ha pujat amb decisió però les manilles s’han hagut d’exercir per aturar-ne una torsió constant. Justs d’efectius, han abaixat el llistó per descarregar en segona ronda el tres de nou amb folre. Han rubricat la seva tripleta de castells de nou atacant el quatre folrat en el tercer torn. El castell s’ha tensat per la part alta però han sabut mantenir la serenor en una baixada exigent.

Després de la dimissió del seu cap de colla i d’establir una tècnica provisional amb l’encàrrec de guiar la colla fins al final de la temporada, els Xiquets de Tarragona han plantejat una diada que havia d’anar de menys a més. Han començat provant el cinc de vuit i l’han arribat a coronar tot i els nervis de l’enxaneta. Fràgil, el castell s’ha trencat en l’inici del descens. La caiguda els ha passat factura i això els ha obligat a renunciar als castells de nou pisos que havien de completar la tripleta màgica. Han provat el quatre de vuit en la segona ronda però els dubtes ja s’havien instal·lat en els més menuts. Amb l’acotxador col·locat, l’enxaneta s’ha fet enrere. L’ha completat al segon intent però no els ha quedat gas per provar cap castell superior i han tancat la seva actuació amb un tres de vuit impecable.

La Colla Jove Xiquets de Tarragona, l’única formació que s’ha apuntat avui dos castells de gamma extra, ha volgut posar la cirereta al pastís en la ronda de pilars. Han mimat l’espadat de vuit amb folre i manilles fins al moment de l’aleta i han demostrat un gran encaix amb la base en els moments més delicats de la baixada. Els han seguit els pasos la Colla Vella, que no ha volgut renunciar al pilar de set folrat per arrodonir la seva actuació. En la ronda simultània, els Xiquets de Tarragona han descarregat un pilar de cinc, els Castellers de Vilafranca dos i la Jove de Tarragona un vano de cinc doblat, amb dos espadats centrals de cinc i quatre de quatre flanquejant-los.