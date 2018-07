El dos emmanillat entra en joc a Terrassa

260x366 Els Minyons de Terrassa coronen el primer 2d9fm que es prova enguany a plaça / CRISTINA CALDERER Els Minyons de Terrassa coronen el primer 2d9fm que es prova enguany a plaça / CRISTINA CALDERER

260x366 Els Capgrossos de Mataró estrenen el 4d9f a Terrassa / CRISTINA CALDERER Els Capgrossos de Mataró estrenen el 4d9f a Terrassa / CRISTINA CALDERER

260x366 Els Castellers de Terrassa coronen el 3d8 en la diada de festa major / CRISTINA CALDERER Els Castellers de Terrassa coronen el 3d8 en la diada de festa major / CRISTINA CALDERER

La diada de la festa major de Terrassa ha mantingut l'estatus de gamma extra gràcies al dos de nou amb folre i manilles que han coronat els Minyons. Tot i que el nivell de la temporada enguany està sent irregular, el Raval de Montserrat ha gaudit de quatre construccions de nou pisos. La formació local ha estrenat el dos de nou i els Capgrossos han sumat el seu primer quatre de la temporada. Sense tanta sort, els Castellers de Terrassa han coronat el tres de vuit en el primer torn i la caiguda els ha fet hipotecar una part de la seva actuació. A diferència d'altres anys, la plaça ha mostrat un aspecte molt pobre a partir del segon torn i la tercera ronda s'ha celebrat amb només uns cordons d'espectadors que han resseguit les zones d'ombra deixant buit l'espai central.



Els Minyons de Terrassa s'han mostrat conservadors iniciant la seva actuació amb el tres de nou amb folre, el tercer de la seva temporada particular. Després d'un peu desmuntat, el castell s'ha alçat amb decisió però en els moments culminants s'ha tensat en l'encaix amb el folre. Han sabut dominar molt bé la situació i la serenor ha tornat a regnar durant el descens. El moment més important de la jornada ha arribat en el segon torn. Els ‘malves’ han fonamentat un gran peu per intentar la seva primera construcció de gamma extra de l'any. L'ascens del dos de nou amb folre i manilles ha estat laboriós, aturant cada moviment mentre es reservaven forces. Amb l'entrada de l'acotxador ha arribat la primera sacsejada important i, després de coronar, els moviments s'han multiplicat. El castell ha serpentejat i ha acabat cedint quan l'enxaneta ja era a l'alçada del pis de dosos. Han provat el seu primer quatre de nou folrat de l'any en el tercer torn però l'han hagut de desmuntar en un primer intent que s'ha mostrat tou als pisos inferiors. Han preferit no arriscar més del compte i acabar la seva actuació descarregant el quatre de vuit.



Aquesta setmana, la seu dels Capgrossos de Mataró ha estat un punt calent a Mataró. Els de la camisa blava han intentat accelerar el ritme per arribar a Terrassa en disposició d'atacar el primer castell de gamma extra de l'any, el que hauria estat el més matiner del seu historial. Finalment, el gruix de castellers desplaçats a Terrassa no ha estat el desitjat i els del Maresme han hagut de descartar l'assalt al dos de nou amb folre i manilles. Han iniciat la seva actuació amb un dos de vuit de bella estampa i han reservat els castells de nou pisos per a la següents rondes. El primer en arribar ha estat el primer quatre folrat del seu compte particular. Gràcies a la col·laboració a pinya han pogut lligar un peu prou ample i han demostrat dominar el tronc sense grans complicacions. Durant el descens el folre ha hagut de fer un esforç extra però han pogut celebrar la fita com calia. Han finalitzat la seva actuació apuntant-se amb comoditat el tres de nou amb folre i demostrant que mantenen el gran nivell tècnic assolit la temporada passada.



Després de descarregar el tres de vuit en dues ocasions enguany, els Castellers de Terrassa han triat aquesta estructura per iniciar la seva exhibició de festa major. El castell s'ha bastit amb unes mides i un ritme molt correctes però els nervis han anat tensant l'estructura de forma constant fins al moment de l'aleta. Abans que la canalla pogués iniciar la baixada el tres s'ha acabat trencant per la part baixa. La caiguda ha estat dura i, amb algun casteller titular lesionat, s'han vist obligats a reformular les seves pretensions. Han descarregat el cinc de set amb absoluta solvència i ja han aparcat l'altre castell de vuit pisos que portaven en cartera. No han renunciat, però, al dos de set, una construcció que han pogut descarregar sense aparents complicacions.



La ronda de pilars ha estat multitudinària però els Minyons han descartat també el seu gran espadat. Els 'malves' han completat un vano de cinc mentre alçaven un pilar de cinc davant del balcó de l'Ajuntament. Els Castellers de Terrassa han optat per dos espadats de quatre simultanis i un de cinc al balcó i els Capgrossos de Mataró han arrodonit la seva millor actuació de la temporada amb un super vano de cinc, dos pilars de cinc centrals i dos de quatre.



Castellers de Terrassa: 3d8 c, 5d7, 2d7, 2 P4, P5

Minyons de Terrassa: 3d9f, 2d9fm c, id 4d9f, 4d8, V5, P5

Capgrossos de Mataró: 2d8f, 4d9f, 3d9f, 2 P5 + 2 P4