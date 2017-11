El final de la temporada es desplaça a la Catalunya Vella

Si bé algunes colles de la zona tradicional ja han finalitzat la seva temporada, el cap de setmana arriba carregat d'actuacions a la meitat nord de Catalunya. Cerdanyola, Caldes de Montbui, Granollers, Mataró, Molins de Rei, Sant Cugat, Tordera i el barri de la Vila de Gràcia de Barcelona es preparen per gaudir dels últims castells de la temporada de les seves respectives colles locals. A més, Sant Martí de Tous, Torrelles de Llobregat i el barri del Clot de Barcelona celebraran les seves festes majors, també amb les torres humanes entre els seus actes principals.



Aquesta setmana el focus d'atenció quedarà molt repartit. Barcelona gaudirà de dues de les diades més importants, mentre que Granollers i Mataró també acolliran dues cites de gran nivell.



Els Castellers de la Vila de Gràcia i els de Barcelona volen finalitzar la seva temporada sumant castells de nou pisos. Els de la camisa blava actuaran diumenge a la plaça més castellera del barri i el seu objectiu ha de ser assolir, com a mínim, una de les estructures bàsiques de nou. Enguany han descarregat només el quatre de nou amb folre, així si aconsegueixen l'aleta del tres podrien tancar l'any amb la seva millor actuació del curs. Actuaran amb els Castellers del Poble Sec i amb uns Sagals d'Osona que arribaran a Barcelona després de completar la millor actuació del seu historial.



No gaire lluny de la plaça de la Vila de Gràcia, a la plaça de Valentí Almirall, els Castellers de Barcelona finalitzaran la seva temporada en el marc de la festa major del Clot. Els seus resultats en el segon tram de temporada apunten a la tripleta màgica com a objectiu menor, ja que, si aconsegueixen lligar una bona soca, voldran tornar a atacar el cinc de nou amb folre que ja van temptejar al barri de Sarrià. Compartiran plaça amb els Bordegassos de Vilanova i amb uns Castellers de Sabadell que tornaran a la plaça que els va veure estrenar el quatre de nou folrat.



Els nou pisos podrien esdevenir també protagonistes de la diada dels Xics de Granollers. Els Castellers de Sants i els Minyons de Terrassa compartiran plaça amb la colla local, que enguany ja ha dominat els dos castells bàsics de vuit i ha coronat el set. A Mataró, els Capgrossos prepararan la diada dels Minyons de Terrassa, que tindrà lloc la setmana vinent, i actuaran per últim cop enguany a casa amb els Castellers de Lleida i els de Figueres. Totes dues formacions han tornat a rubricar una gran temporada i volen lluir-se al costat d'una de les colles de moda del món casteller.