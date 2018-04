La temporada arrenca amb les cicatrius dels drets televisius curades

Després que a finals de gener la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya renovés la seva junta en una assemblea extraordinària celebrada al Teatre Principal de Valls, la temporada de torres humanes es posa en marxa amb un acord que servirà per cicatritzar la ferida oberta l'any passat en relació a la cessió dels drets d'imatge per a les transmissions televisives. El passat 17 de març les colles castelleres van ratificar a Manresa l'acord que permetrà a l'agrupació de formacions iniciar la negociació col·lectiva amb els operadors televisius.



La proposta va ser acceptada amb 322 vots a favor, 55 en blanc i cap en contra, i recull de forma explícita la potestat de la Coordinadora a l'hora de gestionar “els drets d'imatge i d'executant (art. 105 TRLP)” de les transmissions televisives i a internet. Aquest nou acord serà vigent fins que no se n'aprovi cap altre que el substitueixi, de forma que no caldrà renovar-lo cada temporada si no es produeixen canvis al respecte. La decisió resol el debat iniciat la temporada passada sobre la propietat intel·lectual dels castells. D'aquesta forma, les colles renuncien a declarar-se autors intel·lectuals de les seves construccions per acollir la figura d'executants que també els concedeix el dret de gestionar els permisos per a la reproducció directa o indirecta de les seves actuacions.



La pressa de decisions va comptar amb una baixa participació per part de les colles



Si bé la Coordinadora ha admès durant el primer trimestre de l'any dues noves formacions que fan créixer el nombre d'associades fins a les 102, l'assemblea celebrada el passat mes de març va comptar només amb la participació de poc més d'un terç -39 colles, 37 de les quals ho feien amb dret a vot- dels seus representants. La baixa participació contrasta amb les 60 agrupacions que van prendre part a la Jornada de Prevenció de Lesions en el Món casteller celebrada el passat 3 de març o les 50 que van aprovar la nova junta de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya el mes de gener. L'assemblea va servir també per aprovar el pressupost de 2018, que per primer cop serà deficitari, i per conèixer el pla d'acció del nou curs casteller, temes prou importants per reunir un major quòrum.