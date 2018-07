La temporada castellera embogeix a Vilanova i la Geltrú

260x366 Els Castellers de Vilafranca s'apunten el primer castell de deu pisos de la temporada / TJERK VAN DER MEULEN Els Castellers de Vilafranca s'apunten el primer castell de deu pisos de la temporada / TJERK VAN DER MEULEN

La diada castellera de la festa major de Vilanova i la Geltrú compleix les millors expectatives gràcies a una espectacular pluja de construccions de gamma extra. El primer castell de deu pisos de la temporada ha sigut la carta més destacada, però els aficionats han pogut gaudir de set estructures de gamma extra, cinc d'elles executades pels Castellers de Vilafranca i per la Colla Jove Xiquets de Tarragona per primer cop enguany. Les dues formacions eleven el nivell del curs i recuperen les millors sensacions just en el moment en què la temporada semblava defallir. Els Bordegassos de Vilanova, la colla local, han pogut celebrar també la seva millor actuació, en la qual han descarregat els dos castells bàsics de vuit pisos.



Amb el programa més ambiciós de la diada, els Castellers de Vilafranca han escalfat motors atacant el tercer dos de nou amb folre i manilles de la temporada. L'execució ha sigut exemplar, amb un tronc apamat i un folre i unes manilles que han mantingut la verticalitat en tot moment. Amb tota la canalla fora i el descens assegurat, una de les sisenes de l'estructura ha volgut celebrar la torre emmanillada número cent de la història de la colla executant-hi una figuereta –col·locant-se cap per avall en la rengla frontal, tot fent la vertical– en un gest de domini absolut. El plat més fort de la jornada ha arribat, però, a la segona ronda. Per tercer any consecutiu els vilafranquins han triat aquesta actuació per estrenar el seu registre de deu pisos. Han lligat el folre i les manilles i han volgut aturar el moviment abans de fer sonar les gralles. Un cop validada la construcció, ha començat la cursa. Pis a pis, han dominat les mides i aturat la tremolor habitual dels deu pisos. Han dibuixat l'aleta i han començat una feina de formiga durant el descens, recuperant cada sotragada amb les forces justes per no fer-lo patir. Els han quedat forces per buscar una nova estrena, la del cinc de nou amb folre. Tens a la part del mig, han sabut treballar-lo amb veterania i calmar la canalla, que ha arribat a dubtar en els instants decisius. La seva exhibició ha sigut faraònica i serveix per capgirar sensacions i posar de nou el focus a la rivalitat per finalitzar el curs al capdavant.



Després que per Sant Joan es veiessin obligats a ajornar l'estrena del primer castell de dificultat superior al tres i al quatre de nou folrats, i que a Torredembarra optessin pel cinc de nou, la Colla Jove Xiquets de Tarragona ha volgut començar la seva triada amb el seu primer nou de vuit de la temporada. El temps guanyat a l'assaig els ha permès mostrar-ne una execució perfecta. Amb bones proporcions i sense gaires moviments, els tarragonins han anat bastint l'estructura, i fins i tot s'han permès que els seus tres enxanetes fessin l'aleta de manera sincronitzada. La seva estructura més valuosa l'han reservada per al segon torn. Han fet sonar les gralles del cinc de nou amb folre a la primera i han demostrat que aquest continua sent el seu castell insígnia. Seré fins a l'aleta, el cinc ha vist com els pisos inferiors es tensaven per buscar un domini absolut durant la descarregada. Han descarregat un tres de nou amb folre còmode i sense compromís per arrodonir la seva millor actuació de la temporada.



Els Bordegassos de Vilanova han decidit començar la seva actuació amb el seu castell més important, el tres de vuit. Enguany els de la camisa de groc terrós s'havien apuntat tant el quatre de vuit com el dos de set, però per completar la clàssica necessitaven anar un pas més enllà. No han volgut reservar l'estructura per al segon torn i l'han atacat a la primera. El tres s'ha bastit amb seguretat fins al moment de l'aleta i només s'ha vist afectat pels nervis habituals d'una estrena en els primers compassos del descens. Amb la part més complicada feta, han alçat el cinquè quatre de vuit del curs. L'han encarat amb veterania, controlant les emocions en els moments culminants i buscant la millor quadratura durant el descens. Han arrodonit la feina amb el castell més petit però de més dificultat tècnica. El dos de set vilanoví ha necessitat un esforç extra durant el descens, però ha sigut celebrat com tocava.



La festa no s'acaba fins que no acaba la ronda de pilars



Tot i el grandíssim esforç de les dues colles convidades per sumar fins a cinc estructures de gamma extra en les rondes de castells, les colles no han volgut marxar de Vilanova sense posar la cirereta al pastís. La primera formació a executar el seu espadat ha sigut la Colla Jove Xiquets de Tarragona, que ha decidit estrenar el pilar de vuit amb folre i manilles, el primer que s'intentava enguany. Els de la camisa lila l'han executat amb rigor, demostrant un domini espectacular que s'ha merescut una de les últimes ovacions de la diada. L'última estava reservada per als Castellers de Vilafranca. Els 'verds', màxims dominadors d'aquesta estructura, també han optat per l'estrena del més gran dels espadats. L'han bastit amb delicadesa i l'han completat per apuntar-se el primer pòquer de castells de gamma extra de l'any. Una ronda simultània amb tres pilars de cinc dels Bordegassos, un d'ells carregat, quatre de quatre de la Jove i vuit més dels Castellers de Vilafranca, un només carregat, han posat el punt i final a una actuació d'ensomni. Abans de marxar de plaça, els Bordegassos s'han volgut acomiadar amb cinc pilars de quatre que han servit de premi per als més menuts.



Bordegassos de Vilanova: 3d8, 4d8, 2d7, 3 P5 (1 c)

Colla Jove Xiquets de Tarragona: 9d8, 5d9f, 3d9f, P8fm, 4 P4

Castellers de Vilafranca: 2d9fm, 3d10fm, 5d9f, P8fm, 8 P4 (1 c), 5 P4