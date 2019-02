260x366 ARA comarques gironines: L'esport d'elit xinès aposta per l'estany de Banyoles ARA comarques gironines: L'esport d'elit xinès aposta per l'estany de Banyoles

Aquest dijous, amb el diari ARA, nou suplement de les comarques gironines:

-L'esport d'elit xinès aposta per l'estany de Banyoles. El gegant asiàtic pretén establir a la ciutat una base permanent per a remers i piragüistes que hi prepararan els Jocs Olímpics de Tòquio 2020 i París 2024.

-L'última novel·la d'Aurora Bertrana. Males Herbes publica el text íntegre de 'La Ciutat dels Joves', censurada el 1971.



-Un dispositiu pioner a l'Estat per evitar ofegaments s'ha instal·lat a la piscina de Ripoll, on el 2017 va morir una nena ofegada.



-Els busos turístics volen continuar aparcant al Barri Vell de Girona.



-Entrevista a Mostafà Shaimi, membre de l'Espai Antiracista Salt-Girona: "Si un terç de la població de Salt no pot votar, els resultats electorals són un frau democràtic".



-La columna de Toni Sala: "Arbres de febrer".