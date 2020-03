260x366 'ARA comarques gironines': A primera línia de l'embat climàtic 'ARA comarques gironines': A primera línia de l'embat climàtic

-A primera línia de l'embat climàtic. Els locals del front marítim assumeixen el risc dels temporals i volen mantenir la seva situació "privilegiada".

-Teisa, un segle connectant territoris i persones. La companyia té avui una flota de 200 autocars i 59 línies de transport.



-El coronavirus obligar a reprogramar el festival literari MOT. Les activitats amb joves no es faran i els autors estrangers convidats no hi participaran.

-

-Entrevista a Jordi Fernández, Psicoanalista: "El desig és el motor de la vida, però no hi ha cap objecte que aporti la felicitat plena".



-La columna de Toni Sala: "L'instint".