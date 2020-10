Actors “icònics” del Hollywood clàssic Al Museu del Cinema

El Museu del Cinema de Girona ha estrenat la mostra Actors (Icònics), que exposa algunes de les cares masculines més conegudes de la història del cinema. Cada personatge va acompanyat d’una cita seva que defineix la feina d’actor o la fama. Els cent retrats que estan exposats formen part de la col·lecció Vicenç Arroyo i la majoria presenten les firmes dels mateixos actors. La mostra és la segona part d’una exposició que ja es va estrenar l’any passat, (Actrius) Icòniques.

Charles Chaplin, Groucho Marx o Kirk Douglas són alguns dels actors que han marcat la història del cinema. El comissari, Jordi Dorca, ha assenyalat que hi ha frases “contradictòries”, ja que hi ha actors famosos que treuen importància a l’ofici de ser actors i d’altres que en destacaven la importància.

La col·lecció Vicenç Arroyo consisteix en un conjunt de retrats, programes de mà de pel·lícules i autògrafs en paper que fa uns deu anys va començar a cedir el mateix Arroyo al Museu del Cinema.

El director del Museu del Cinema, Jordi Pons, ha incidit en la importància de “difondre i reivindicar els grans actors de la història del cinema”. Segons Pons, les “noves generacions” desconeixen alguns dels noms més coneguts, com ara Marlon Brando o Paul Newman. Per això és important que en aquestes exposicions es pugui recordar la seva figura. De tota manera, i de cara al públic més jove, també s’hi trobaran actors més recents com ara Tom Hanks, Leonardo DiCaprio, Joaquin Phoenix o Brad Pitt.

Els responsables ja estan preparant una tercera mostra per mostrar actors secundaris.