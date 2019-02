Augmenten a 21 les persones encausades pel tall de l'AVE a Girona de l'1 d'octubre del 2018

El tall de dues hores que el CDR va fer a l'AVE de Girona l'1 d'octubre del 2018 ja suma cinc persones més investigades, segons han denunciat aquest matí diverses organitzacions independentistes a través de les xarxes socials. Les noves imputacions s'afegeixen a les 16 detencions que la Policia Nacional va efectuar el passat 16 de gener en diverses poblacions gironines. Entre els detinguts hi havia dos alcaldes, el de Verges i el de Celrà, i un fotoperiodista.

Segons els col·lectius independentistes, dues de les cinc noves imputacions les ha fet el cos dels Mossos d'Esquadra "per separat i sense requeriment judicial". Una de les persones està sent investigada per la participació en les mobilitzacions a la seu de la Generalitat a Girona, on es va despenjar la bandera espanyola, i una altra per participar en el tall de les vies de l'AVE. Les dues protestes es van produir l'1 d'octubre del 2018 a Girona, amb motiu del primer aniversari del referèndum.

Els 21 encausats estan citats a declarar el mes de març al jutjat d'instrucció número 4 de Girona, que és l'encarregat del cas, que va ser molt polèmic perquè la Policia Nacional va detenir les 16 persones sense ordre judicial i, en alguns casos, els agents no es van identificar i anaven tapats amb passamuntanyes.

A més, dies després es va saber que el jutge havia arxivat la causa oberta pel tall a l'AVE perquè els Mossos no n'havien trobat els responsables però que la Policia Nacional va decidir investigar-ho pel seu compte i efectuar les detencions.

Les entitats independentistes també han denunciat, a través d'un comunicat, que aquesta "macrocausa" és "un acte de revenja i càstig col·lectiu contra l'independentisme i l'autoorganització popular que opta per la persistència de la ruptura desobeint la injustícia de l'estat espanyol". I han criticat també el paper de la policia catalana: "Aquesta repressió és impulsada pels aparells de l'Estat, però també pel cos de Mossos d'Esquadra i el Govern, que han imputat 2 de les 21 persones utilitzant la pràctica il·legal dels arxius policials".

Per tot això, les organitzacions independentistes s'han unit sota la campanya '21raons', que engegaran aquest dijous, per sumar adhesions i suports a través de la pàgina web 21raons.cat.