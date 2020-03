Bars xinesos comencen a tancar

El tancament generalitzat de comerços regentats per xinesos, que van començar fa uns dies a Barcelona, han arribat també a Girona. Diversos bars i restaurants de la ciutat han començat a tancar portes, alguns amb un avís de nova obertura d’aquí unes setmanes, i d’altres sense cap mena de comunicació. És el cas del bar La Tirolina, al barri de la Devesa-Güell (a la foto). La comunitat xinesa rep notícies molt alarmants dels contagis de coronavirus i consideren que les autoritats sanitàries del país s’estan prenent massa a la lleugera el cas. Ja fa temps que reben indicacions des del seu país perquè tanquin els negocis i ho aprofitin per fer un període de vacances. De moment, el tancament no ha afectat els grans basars, perruqueries i altres establiments, però no descarten tancar-los a curt termini.