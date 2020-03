El Casal de la Dona cedeix el seu fons a l’Arxiu Municipal

L’associació Casal de la Dona de Girona ha donat el seu fons documental a l’Arxiu Municipal de la ciutat. El fons conté principalment documentació relacionada amb l’organització d’activitats i debats que l’entitat va acollir i generar entre el 1977 i el 1986, a més d’un dossier de l’any 1995 i una revista del 2000, aplegats per les donants. Entre els documents elaborats per altres col·lectius feministes i recollits per l’associació Casal de la Dona hi ha manifestos, documents de treball mecanoscrits, fullets, cartells i altres documents impresos sobre la contractació del servei d’un centre de planificació familiar, textos relacionats amb l’avortament, una guia sobre mètodes anticonceptius o el dossier d’una acampada de dones per la pau.

El Casal de la Dona va ser un dels primers col·lectius unitaris del moviment feminista, cultural i polític de Girona, que va començar a reivindicar polítiques específiques en favor de les dones, la planificació familiar i la salut sexual i reproductiva, i en contra de la violència masclista.

Pioneres dels 80

“Cal que donem un gran valor al compromís i la feina de tantes dones que, als anys 80, van lluitar pels seus drets i els de totes les persones i que van contribuir a fer avançar la nostra societat. Hem de continuar reivindicant els drets de les dones i la lluita feminista que, al final, vetlla també per la defensa dels drets humans”, va destacar l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas.

El 1983 l’entitat va abandonar el pis del carrer del Carme i les reunions es van traslladar al Bar Royal i al Bar Tabarca i, més tard, en uns baixos del carrer Bellmirall. A partir d’aleshores l’activitat del Casal de la Dona va anar decreixent.