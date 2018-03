Els CDR tornen a portar la protesta a les carreteres

Tercer dia consecutiu de protestes a les carreteres catalanes pels empresonaments de membres del Govern i la detenció de Carles Puigdemont. Pocs minuts després de les sis del matí d'aquest dimarts, els Comitès de Defensa de la República han tallat l'autopista AP-7 a l'altura de Figueres en els dos sentits de la marxa i, cap a dos quarts de vuit, un grup de manifestants ha tallat l'avinguda Diagonal de Barcelona a l'alçada de Maria Cristina i el tall s'ha mantingut fins vora les nou del matí. A partir de les vuit, la protesta també ha afectat l'avinguda Meridiana a l'alçada de Fabra i Puig, on el tall s'ha aixecat deu minuts abans de les nou. Els CDR també han tallat la N-340 a les Cases d'Alcanar en els dos sentits de la marxa i, en aquest punt, hi ha un quilòmetre de retecions. Durant el matí, a més, hi ha convocats altres talls a diferents punts de la xarxa viària catalana.

Per organitzar el tall de l'AP-7, que ha sigut el més matiner, centenars de manifestants han sortit de diversos punts de comarques gironines i s'han trobat al pàrquing d'un hotel de Figueres. Des d'allà, han anat a peu fins a l'autopista, a l'altura de Figueres i abans de la sortida 3 han col·locat una filera de pneumàtics, estelades i pancartes amb els lemes "llibertat presos polítics" i "República catalana ara!" per tallar la circulació. El Servei Català de Trànsit informa que es fan desviaments per la sortida 2 (Jonquera) en sentit sud i per la sortida 4 (Figueres Sud) en sentit nord. El peatge de la sortida 3 també està tancat. El tall s'organitza, de fet, en tres fronts: un en cada sentit de la marxa i un tercer, al peatge. Segons Trànsit, hi ha uns dos quilòmetres de cues de camions al carril dret abans d'arribar a la sortida 4 de Figueres sud També i uns 3 quilòmetres de retencions de vehicles que han quedat al mig entre els dos punts de desviament de la circulació.

La intenció dels manifestants és allargar la mobilització 24 hores i han arribat preparats amb sacs de dormir, menjar i begudes. Aquesta és una de les mobilitzacions previstes per a aquest matí arreu del territori organitzades pels CDR de tot el país. Durant el matí, s'estan vivint moments de tensió entre els concentrats i els conductors a l'alçada de la sortida 3.

Cap a dos quarts de vuit del matí, un grup de manifestants ha tallat la Diagonal de Barcelona l'alçada de la gran via de Carles III, just davant del Corte Inglés. CDRs com el de les Corts o l'Esquerra de l'Eixample havien convocat a esmorzar en aquest punt de la Diagonal, al costat de la Zona Universitària, per organitzar la protesta. La circulació es deviava pels laterals de l'avinguda.

Els manifestants, situats al llarg de l'avinguda, exhibeixen pancartes amb lemes com 'Cap a la República. Vaga general ',' Llibertat presos polítics ' i ' Llibertat. Us volem a casa '. El tall ha acabat abans de les nou del matí.

Cap a les vuit del matí, CDR com el de Nou Barris han portat la mobilització a l'avinguda Meridiana. a l'alçada de Fabra i Puig, on s'ha acabat aixecant el tall abans de les nou.

En aquest punt, s'hi han viscut escenes de tensió quan un home ha agafat la pancarta dels concentrat. Els Mossos l'han detingut.

La Guàrdia Urbana ha retingut, també, el cotxe d'una conductora que no seguia les indicacions de la policia. Alguns dels vianants i conductors han increpat manifestants. Una mica abans de les nou del matí, s'ha restablert la circulació en aquest punt de Barcelona.

També hi ha retencions a la B-23 entre el Papiol i Sant Feliu de Llobregat. En aquest cas, per l'incendi d'un vehicle.