Concert al Museu de l’Exili

EN EL MARC de la commemoració anual dels Camins de la Retirada, organitzada per l’associació FFREEE d’Argelers, el Museu del Memorial de l’Exili de la Jonquera ha programat per avui (a les 21 h, a un preu de 10 euros) el concert Sota les cunetes. Justícia!, amb VerdCel, Rusó Sala i Joanjo Bosk. El concert serà un homenatge a les víctimes del franquisme durant la Guerra Civil i la llarga dictadura. En el repertori hi ha peces de la Nova Cançó, “que van ser banda sonora de la lluita antifranquista i que ara són convertides en un clam contra la impunitat pels crims comesos”. S’interpretaran cançons de Maria del Mar Bonet, Raimon, Ovidi Montllor, Lluís Llach, Quico Pi de la Serra, Joan Manuel Serrat, Joan Isaac i Ramon Muntaner, entre d’altres.