Condemnats per tràfic de drogues disset integrants del clan Capirote de l'Empordà

L'Audiència de Girona ha condemnat disset dels 28 suposats integrants del clan Capirote, vinculat a la família Cortés i situat a l'Empordà, i que, segons el fiscal, estaven preparats per convertir-se en una "multinacional" de la marihuana.

La sentència imposa les penes més altes als dos líders de la xarxa de narcotraficants i els condemna a fins a 6 anys, 7 mesos i 15 dies de presó i a pagar una multa de més de 160.000 euros per delictes contra la salut pública, pertinença a grup criminal, tinença il·lícita d'armes i defraudació de fluid elèctric. A la resta de condemnats els imposen penes que van dels 6 mesos de presó als 5 anys i 9 mesos.

Un clan organitzat i jeràrquic

L'Audiència conclou que els dos líders condemnats dirigien, des de mitjans del 2016, un clan familiar que es dedicava al cultiu de marihuana en diverses finques propietats de la xarxa, "on havien fet les instal·lacions adequades d'electricitat, il·luminació i ventilació per facilitar el cultiu i el creixement d'un gran nombre de plantes de cànnabis, amb l'objectiu d'aconseguir collites regulars i successives de marihuana cada dos o tres mesos".



De fet, subratlla que en diverses finques van construir expressament cambres o habitacions ocultes darrere les parets, en subterranis o en altells per ocultar el tràfic de droga.

A més, l'organització, segons el tribunal, estava perfectament jerarquitzada. Mentre que els líders s'encarregaven de dirigir i organitzar el grup, altres membres feien feines de subministrament i venda de marihuana, i també n'hi havia que assumien la gestió de les plantacions, d'altres que feien treballs de logística i d'altres que eren responsables de muntar i fer les instal·lacions elèctriques.



L'Audiència de Girona conclou que el grup criminal estava format per nou integrants del clan, que se servien també de col·laboradors per vigilar les plantacions o per punxar la llum de manera fraudulenta.

La fiscalia també atribuïa al clan un delicte de blanqueig de capitals però la sentència els n'ha absolt perquè, tot i que reconeix que movien grans quantitats de diners i que el seu origen no està justificat, sosté que no es pot acreditar "sense cap dubte" que fossin beneficis del tràfic de marihuana.