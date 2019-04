Creixen els adeptes al ‘plogging’, un esport ecològic nascut a Suècia

Recollir escombraries al sortir a córrer o caminar. No és una pràctica nova. El que li va posar nom va ser el suec Erik Ahlström. Fa tres anys, fart de la quantitat de deixalles que trobava cada dia a Estocolm en el camí de casa a la feina, va començar a recollir-ne. De seguida el van imitar altres persones i poc després es van començar a organitzar curses que acabaven duent la brossa al contenidor. El moviment, anomenat plogging per la fusió de la paraula anglesa jogging -córrer o caminar a ritme sostingut- i l’expressió sueca plocka upp -recollir- s’ha estès per un centenar de països i ja té adeptes a Catalunya.

N’és un exemple la primera Ecomarxa Popular Plogging Costa Brava, que el 24 de març va reunir 200 persones en tres itineraris diferents a Sant Antoni de Calonge i Palamós. “Vam quedar sorpresos per la quantitat de residus que vam trobar”, informa Judit Hidalgo, presidenta de l’associació Run Woman Run, que promou la salut a través de l’esport. Els participants a l’ecomarxa duien guants i una bossa que anaven omplint de deixalles. “Més que netejar, el que pretenem és conscienciar que no s’han de llençar coses a terra”, remarca Hidalgo, professora de pilates i d’estiraments.

Experiència gratificant

La iniciativa va sorgir d’una proposta de la plataforma Twinapp Running, creada pel pescador Miquel Ferrés. Aquesta aplicació de turisme 4.0 ofereix als usuaris una xarxa social en què els corredors comparteixen el seu coneixement de les rutes. “L’Ecomarxa va ser una experiència molt gratificant. Seria millor que no calguessin iniciatives com aquesta, però la realitat és la que és”, diu Ferrés, i afegeix: “Es podrien proposar jornades solidàries amb el medi a totes les escoles per conscienciar les generacions més joves. No és més net qui més neteja, sinó qui menys embruta”.

Ferrés no corre des de fa més d’un any per una lesió al genoll, però sovint fa propostes de caminades per practicar plogging a través de Twinapp. “Sempre quedo sorprès de la brossa que pots recollir en poca estona. Quan encara corria, en l’últim tram acostumava a arreplegar tot el que trobava per dur-ho als contenidors. La tardor passada em van posar al corrent del que era el plogging i vaig trobar que era una idea genial per als que estimen la natura i l’esport. No corres gaire ràpid, però estires i actives músculs que normalment no mouries”, apunta.

Un bon exercici

“Ajupir-se i aixecar-se també és un bon exercici”, corrobora Joan Mateu, membre de la junta directiva de Run Woman Run. Vinculat al món de l’entreteniment i de l’activitat física, surt regularment a córrer i dedica bona part de l’entrenament a recollir deixalles. Admet les dificultats d’aquesta pràctica, però en destaca la flexibilitat: “De vegades primer sortim amb una bossa i no correm fins després d’omplir-la i llençar-la al contenidor; en altres ocasions anem tota l’estona amb la bossa; tant pot ser que anem sols com en grup. En qualsevol cas, si reculls escombraries fas un exercici diferent de l’habitual, treballes altres parts del cos. A més, evites la monotonia de només caminar o córrer”.

Segons Mateu, “cal denunciar l’ús exagerat d’envasos de plàstic i altres elements contaminats, i també la manca de civisme. Els ajuntaments i institucions fan el que poden. Que la situació millori depèn dels ciutadans”, subratlla. És del mateix parer l’emprenedora Teresa Ferrés, membre de Twinapp Running i de Run Woman Run. “El medi ambient i la seva cura està en l’ADN d’aquests projectes. Fomentem el plogging per conscienciar i sensibilitzar la societat”, diu.

L’última moda

“L’última moda ecoesportiva arriba a Girona”, s’anunciava el març del 2018 al compte de Facebook de Plogging Girona. “Coneix el plogging, l’última moda gratuïta per baixar de pes i salvar el món”, titulava una de les notícies digitals enllaçades. Un any després, la pàgina no té cap mena d’activitat i el plogging continua sent una pràctica desconeguda per a la majoria dels corredors consultats per l’ARA.

No és el cas del periodista Tapi Carreras, que sovint fa esport per les Gavarres a la zona de Girona i Quart. “Hi ha llocs totalment nets, sobretot els més inaccessibles, però en d’altres, sobretot arran de carretera, hi ha moltes deixalles. Cigarretes, plàstics, llaunes, papers... també alguns abocaments de runa i fins i tot hi he trobat centenars de barres de pa i restes sanitàries”, relata. “No vaig mai expressament a recollir brossa, però alguns cops en recullo. Com a màxim em puc endur alguna cosa a la mà o a la cinta dels pantalons. És desesperant veure ampolles de cervesa en llocs impensables. Mots cops també són restes que deixen caminants, corredors, ciclistes i motoristes: envasos de gel o de barretes energètiques, llaunes i cintes de curses que es queden penjades dies i dies a les branques dels arbres”, lamenta Carreras.

Xavi Garcia, director del centre Fitness Integral de Banyoles, practica el plogging amb certa freqüència, “sobretot individualment i amb la família”, assenyala. Garcia està casat amb una finlandesa, i creu que aquesta pràctica esportiva va néixer a Suècia “perquè allà tenen una consciència ecològica, una ètica i uns valors que aquí encara coixegen”.

Garcia intenta inculcar aquests valors als seus fills i als alumnes. Fa poc, juntament amb el gimnàs Triops, va proposar a l’Ajuntament de Banyoles l’activitat Banyoles Corre Net. “Encara no hem concretat res. Es faria en família, no seria una cursa competitiva i consistiria en recórrer un espai de la ciutat recollint deixalles”, avança.