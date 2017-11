Som Cultura tanca edició amb 18 tallers infantils sobre museus

El festival Som Cultura tanca les portes aquest cap de setmana amb una trentena d’activitats per conèixer i gaudir del ric patrimoni gironí. Entre les propostes destaca la marató de tallers que impartiran els centres que formen part de la Xarxa de Museus de les comarques de Girona i que tindrà lloc aquest diumenge al matí a la plaça de la Constitució de Girona. L’activitat porta per títol Els museus surten al carrer i permetrà a grans i petits gaudir en un mateix espai de diverses activitats relacionades amb la cultura, la identitat i el patrimoni gironí. En total es programen divuit tallers, tots gratuïts, com el Taller de molta de gra ; Descobreix, toca i experimenta el Neolític de la Draga o Fes de monjo copista, entre molts altres.

Al llarg d’aquest últim cap de setmana del festival Som Cultura, s’han programat visites guiades o teatrals, o activitats en conjunts monumentals, com els monestirs de Sant Feliu de Guíxols, Ripoll o Sant Pere de Rodes; la catedral de Castelló d’Empúries; el castell de Rocabruna, o la Ciutadella de Roses.

També s’han organitzat propostes per conèixer aspectes vinculats amb la història del territori, com la visita Resseguint les passes de l’evacuació del patrimoni artístic català, organitzat pel Museu Memorial de l’Exili de la Jonquera, que inclou la visita al Mas Can Descals de Darnius.

Entre les activitats per gaudir en família també destaca la visita al poblat ibèric d’Ullastret a vista d’ocell, des d’un globus aerostàtic.