Demanen a la Generalitat retirar-se com a acusació particular en el judici contra sis anti-MAT

Del 27 de febrer al 2 de març, l'Audiència de Girona jutjarà sis activistes contraris a la línia de Molt Alta Tensió (MAT). Fa quatre anys, els acusats van estar implicats en l'acció de protesta on un activista es va encadenar dins un cotxe enterrat a Fellines, al terme municipal de Viladasens (Gironès).

La defensa dels encausats, l'advocada Mireia Bazaga, ha demanat a la Generalitat que es retiri com a acusació particular en aquest judici. Bazaga reclama "l'absolució" dels encausats perquè, segons ella, és el que passaria "si hi hagués Estat de Dret".

La defensa també critica a l'executiu català que demani penes més altes que les de la fiscalia. El ministeri públic sol·licita penes de fins a 7 anys de presó pels delictes d'atemptat a l'autoritat, desordres púbics, coaccions i faltes de lesions.

Tres dies abans que comenci el judici, el dissabte 24 de febrer, la plataforma T-66 Judici de Molt Alta Tensió ha previst una sèrie d'actes de protesta, com una manifestació Anti-MAT a Girona.