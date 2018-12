Després de dos anys d’investigació, els experts creuen que el fòssil de vaca marina -o sirènid- descobert per casualitat en un carrer de Girona és el més antic d’Europa. Les restes, de part del crani i la mandíbula, estaven incrustades en dues llambordes del paviment. L’estudi, fet per geòlegs gironins i paleontòlegs alemanys, ha confirmat que el sirènid va viure fa uns 40 milions d’anys i que els ossos corresponen a un exemplar jove. Els investigadors del Museu d’Història Natural de Berlín en reconstruiran el crani en 3D. Les llambordes amb els ossos les tenen els geòlegs gironins Roger Mata i Jordi Ferrer, que són els que les van extreure el maig del 2016. A l’espera de saber-ne el destí -que decidirà la Generalitat-, l’Ajuntament ha anunciat que n’instal·larà una reproducció al punt del carrer on es va trobar, amb un codi QR que en donarà informació.