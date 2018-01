Eduard Canimas i Joan Isaac actuen avui a Girona

El cantant Eduard Canimas actuarà avui (a les 20 h) a l’Estació Espai Jove de Girona en un concert que servirà per donar el tret de sortida a la 26a edició del Mostrar’t, un projecte que va néixer el 2007 amb l’objectiu de donar un impuls als joves creadors d’arts plàstiques de la ciutat i la rodalia. Canimas presentarà per primer cop en aquest espai gironí el seu quart disc en solitari, Un pam de net. Acompanyat de David Ibáñez, Canimas oferirà també cançons d’àlbums anteriors.

Durant l’actuació es podrà veure una anticipació de les cinc exposicions que es podran visitar a l’Estació Espai Jove entre el gener i el juliol, d’autors com ara Shima Ahmadi (fotografia), Mohamed Er-Rabehy (artista visual) o Daniel Urios (il·lustració digital).

Joan Isaac al Sunset

També a Girona (a les 22 h), hi ha programada l’actuació del cantautor Joan Isaac al Sunset. Serà un concert commemoratiu, ja que fa 20 anys que el músic d’Esplugues va tornar als escenaris després d’haver-se retirat durant 14 anys. El retorn a l’escena musical es va produir precisament a Girona, a la sala La Planeta, i ara Joan Isaac vol agrair, amb aquest concert al Sunset, l’escalf que va rebre del públic gironí en la seva primera actuació després d’aquell llarg silenci.

El cantautor, acompanyat al piano per Antoni-Olaf Sabater, farà un repàs del seu repertori, incloent-hi les seves cançons més emblemàtiques, com A Margalida, i també algunes de noves. Com ha fet en alguns dels seus últims concerts, Joan Isaac també recitarà poemes del seu llibre Intimissimi.