Figueres aconsegueix aprovar el pressupost del 2018

L'equip de govern de Figueres ha aconseguit aprovar el pressupost del 2018 amb majoria absoluta. Tot i que el PDECat es troba en clara minoria, amb tan sols cinc regidors dels 21 que té el ple, l'alcaldessa, Marta Felip, ha aconseguit que els comptes municipals rebessin fins a set vots a favor de l'oposició.

Són els que sumen ERC; els dos exregidors d'Unió; la portaveu del PPC, Maria Àngels Olmedo, i el regidor no adscrit Diego Borrego. Tot i que aquests dos últims inicialment havien anunciat que s'abstindrien, al final han canviat el seu sentit de vot i han avalat el pressupost.

L'alcaldessa ha agraït " l'esforç" dels diferents grups amb els quals s'han pogut tancar acords, "malgrat que amb alguns hi ha posicions polítiques antagòniques", i ha subratllat el suport que han donat al PDECat per permetre "fer avançar la ciutat".

El pressupost de Figueres per al 2018 puja a 56,57 milions d'euros, dels quals 5,2 es destinen a inversions. Al costat de les obres del nou pavelló a l'Olivar Gran, l'alcaldessa ha destacat aquelles partides destinades a impulsar la cultura i la promoció turística a la ciutat.

A més de les que ja s'havien anunciat, com la museïtzació de la casa natal de Salvador Dalí o la rehabilitació de l'antic Cinema Las Vegas, l'acord per als pressupostos ha permès incorporar-ne una més: 200.000 euros que permetran comprar un pis on va viure el geni del surrealisme, amb l'objectiu de començar-hi a fer visites guiades.