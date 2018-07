Front comú dels científics i pescadors per salvar les gorgònies al Port de la Selva i Cadaqués

“Els pescadors no érem conscients de com la nostra feina pot afectar el fons del mar”, ha reconegut Salva Manera, pescador i impulsor del projecte a la Confraria de Pescadors de Port de la Selva. I és que fins ara desconeixien el paper estructural que juguen les gorgònies en els ecosistemes marins. “Són animals que modifiquen les condicions mediambientals i fan que moltes espècies, algunes de les quals de gran interès comercial, puguin trobar les condicions idònies per viure. Són molt importants per continuar tenint una pesca sostenible”, ha subratllat el científic de l'Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC) Andrea Gori, que també ha indicat que són espècies que “viuen entre 20 i 50 anys i tenen un creixement molt lent: entre milímetres i centímetres en un any”.

Per aquesta raó, científics i pescadors han unit els seus coneixements per salvar les colònies de gorgònies del nord de la Costa Brava. Després de fer una prova pilot, des de principis d’aquest any sis embarcacions d’art menor del Port de la Selva i tres de Cadaqués, quan feinegen recullen les gorgònies que es queden enganxades a les xarxes i les guarden en un dipòsit amb aigua de mar fins que arriben a la Confraria. Un cop allà, els biòlegs agafen els animals i els posen en uns aquaris on els recuperen fins que poden retornar-los al mar.

De moment, entre abril i juny han salvat unes 130 gorgònies i auguren que la gran majoria sobreviuran. “Vam fer unes proves pilot l’any passat i més del 94% dels exemplars han sobreviscut un any després”, ha assegurat Gori.

A partir del setembre, el projecte, anomenat ResCap, entrarà en la fase de recuperació i tenen previst monotoritzar les gorgònies reintroduïdes per veure quantes n'han sobreviscut, i també per elaborar un mapa amb els exemplars geolocalitzats que permeti fer-ne un seguiment.

Tant científics com pescadors esperen estendre aquest projecte arreu de la costa catalana perquè, segons el científic, “és un problema que passa a tot el Mediterrani”. I és que, segons un estudi de la Generalitat, l’efecte de la pesca, el canvi climàtic i la proliferació d’algues filamentoses, ha causat la pèrdua d’un 30% de les colònies de gorgònies del Montgrí, les Illes Medes, el Baix Ter i el Cap de Creus.

“Esperem que més pescadors s’hi apuntin, perquè tots n'estem aprenent molt. Nosaltres sobre el fons marí i el paper de cada espècie, i els científics, sobre la nostra feina”, ha destacat Manera.