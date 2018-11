Girona sospita que Agissa va incomplir les inversions i les reposicions previstes entre el 1992 i el 2012

Continua el serial d’Agissa, l’empresa mitxa d’aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter. Els responsables dels tres ajuntaments han fet públic aquest matí un informe de l’àrea de sostenibilitat del consistori gironí que apunta que “es podrien haver incomplert les inversions i les reposicions que l’empresa d’aigües tenia l’obligació d’efectuar entre els anys 1992 i 2012”, segons ha indicat l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas.

Un extrem que els tres ajuntaments han de comprovar, perquè Madrenas ha especificat que l’informe es basa en les dades que els ha facilitat la part privada d’Agissa, Girona SA, i utilitza “criteris diferents” als dels tècnics de l’Ajuntament. “Ells consideren que algunes actuacions són inversions i, en canvi, els tècnics consideren que no ho són; i hem de veure si realment s’han incomplert les inversions i les reposicions”.

Per aquesta raó, els tres ajuntaments demanaran una auditoria externa que concreti “si hi ha un dèficit en les inversions i les reposicions i, si és així, que quantifiqui el perjudici econòmic”; i que resolgui si els criteris emprats pels tècnics “són els correctes”. A més, han sol·licitat a Agissa que elabori un inventari actualitzat de les instal·lacions.

Uns tràmits que els tres ajuntaments han encarregat amb un doble objectiu: comprovar si hi ha base per finalitzar la concessió abans del 2020 -que és quan acaba l’actual contracte-, o si es pot reclamar el perjudici causat quan es liquidi la concessió. En aquest sentit, Madrenas també ha dit que, quan tinguin tota la documentació, la traslladaran als serveis jurídics per si es pot emprendre alguna acció legal contra Girona SA, a la qual ha acusat d’actuar “amb deslleieltat”.

“Cap responsabilitat política”

Agissa és una empresa mixta formada en un 80% per la part privada, Girona SA, i el 20% restant pels ajuntaments de Girona, Salt i Sarrià de Ter; i gestionada, fins a l’any passat, per un Consell d’Administració que estava format per representants de la part privada i representants dels tres ajuntaments. Però segons Marta Madrenas, “ni polítics ni tècnics tenen cap responsabilitat” malgrat que havien de supervisar si Agissa feia tota les inversions i les reposicions entre els anys 1992 i 2012.

“Els polítics signen allò que els tècnics els recomanen, però res ens fa pensar que hi hagi cap responsabilitat política ni tècnica. El que hi ha és una claríssima voluntat obstruccionista per part de l’empresa, i el que veiem i allò de què cada vegada estem més convençuts és que l’empresa no ha actuat ni lleialment ni honestament amb el sector públic”, ha afirmat l’alcaldessa.