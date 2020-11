Girona guanya natura amb la recuperació de les Deveses d’en Bru

La ciutat de Girona ha guanyat 32 hectàrees d’espai natural amb l’adequació de les Deveses d’en Bru, situades a la banda oest del pont de Fontajau. En aquest punt, s’ha creat una xarxa d’itineraris perquè els ciutadans puguin descobrir l’entorn tot fent esport o caminant. També s’han dut a terme tasques de conservació i millora de l’espai.

El maig del 2019, el Consorci del Ter va signar un acord de custòdia del territori amb la propietat per deu anys prorrogables. L’objectiu és recuperar i conservar les Deveses d’en Bru i permetre la millora i conservació dels hàbitats i espècies pròpies d’un espai periurbà fluvial inclòs a la Xarxa Natura 2000 pels seus valors naturals, fent-lo compatible amb un ús públic racional i sostenible.

32 hectàrees més

Els treballs, que han tingut un cost de 50.500 euros, van a càrrec del Consorci del Ter i s’han finançat amb una subvenció del departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i una aportació de l’Ajuntament de Girona.

Segons l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, la recuperació d’aquesta zona permet guanyar 32 hectàrees més per a ús de la ciutadania que, a més a més, suposen una oportunitat per conèixer la biodiversitat del territori.

A més d’una xarxa d’itineraris controlada i senyalitzada, aptes per a ciclistes i vianants, s’ha actuat per eliminar espècies exòtiques invasores de flora que amenacen comunitats naturals d’interès. També s’han reduït les poblacions d’espècies de tortugues aquàtiques no originàries i es volen afavorir les poblacions de ratpenats amb la instal·lació de caixes niu i amb l’adequació d’una caseta per a la reproducció, aclimatació i repòs d’aquests animals.