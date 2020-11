Girona vol liderar l’aposta pels trens nocturns

La Cambra de Comerç de Girona creu que els trens nocturns poden ser, a mitjà termini, una nova porta d’entrada de turistes, perquè Girona està “a una nit de moltes capitals europees”. Els últims anys, companyies ferroviàries han tornat a apostar pels trens nocturns, després d’un període de supressió causat per la doble competència de l’alta velocitat i els vols low cost. En canvi, la lluita contra el canvi climàtic s’ha començat a traduir en moviments populars contraris a “volar”.

Per exemple, el president francès, Emmanuel Macron, ha anunciat el transvasament de viatgers dels vols interiors a la xarxa ferroviària. Això s’ha sumat a la liberalització del transport per tren.

Girona té una estació que es podria adaptar fàcilment al futur servei. Per a Jaume Fàbrega, president de la Cambra de Comerç de Girona, “es tracta d’una oportunitat per al sector turístic, com ho van ser en el seu dia els autocars que omplien moltes places d’allotjament de la Costa Brava, els vols xàrters i més recentment els vols low cost ”. Pere Macias, president de la Fundació Cercle d’Infraestructures, augura “un retorn als mítics trens nocturns a causa de la saturació del cel i la consciència ecològica”.