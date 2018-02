Girona no és la meva ciutat, però n’estic enamorada i quan hi vaig no em canso de dibuixar-la. Avui li toca al Pont de Lorenzana. És un pont de vianants que creua l’Onyar i que ens ofereix aquesta vista des d’un banc situat al carrer de la Font del Rei. La màgia de Girona no pot desvincular-se dels seus rius ni de les construccions que uneixen les seves ribes.

Dibuix i text: Àngels Prat Valverde (Urban Sketchres Girona)