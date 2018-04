La defensa sol·licita la llibertat provisional per l'acusat del doble crim de Susqueda

L'Audiència de Girona ha celebrat aquest matí la vista d'apel·lació a la presó provisional de Jordi Magentí, el veí d'Anglès acusat del doble assassinat d'una parella al pantà de Susqueda l'agost de l'any passat.

Una vista que ha sol·licitat la defensa de Magentí que, encapçalada per l'advocat Benet Salellas, ha esgrimit diversos arguments per demanar la posada en llibertat provisional de l'acusat fins que es celebri el judici. Així, l'advocat ha defensat que es van superar el límit de 72 hores de detenció que marca la llei perquè, segons Salellas, se'l va detenir el dia 26 de febrer a les 7 del matí i fins al dia 2 de març a les 9 del matí no va passar a disposició judicial.

A més, ha descartat que Magentí fos l'única persona que estava al lloc i al moment on suposadament van matar la parella del Maresme. L'advocat ha indicat que l'acusació es basava en la gravació d'una càmera de seguretat que va registrar l'entrada de Magentí però ha recordat que hi ha altres vies per accedir a Susqueda -sense que quedi registrat per les càmeres- i ha lamentat que els Mossos descartessin diversos vehicles perquè corresponien a treballadors de la zona.

Salellas també ha ressaltat que les proves de so que determinen que els van disparar a la zona de la Rierica no es van fer correctament i que les proves que es van fer a les restes de vegetació, sorra i pedres que hi havia a la motxilla del noi "coincideixen amb la sorra i la vegetació que et trobes arreu del pantà i no només a la Rierica".

Per últim, l'advocat ha assenyalat que dos dies abans del crim hi havia un grup de pescadors que van passar la nit al pantà -de fet els Mossos van trobar restes de dues fogueres i escombraries- i que a Mas Llomà es solien celebrar festes rave, un dels motius que segons la defensa van motivar a la parella a anar fins a Susqueda.

"Els investigadors han concatenat un seguit de conjectures per fabricar un vestit a mida per incriminar Magentí" ha conclòs Salellas, que també ha ressaltat que no s'ha trobat "ni l'arma, ni el mòbil ni cap element que objectivament posi en contacte Magentí amb les víctimes".

Autor o testimoni

Per la seva banda, el fiscal Víctor Pillado ha contraargumentat tots els raonaments de la defensa. Ha repassat els indicis i testimonis que situen l'hora i el lloc de l'assassinat -entre les 11'20 i les 11'26h a la zona de la Rierica- i les proves que tenen per afirmar que "només" l'acusat estava allà -la gravació de la càmera de seguretat i una fotografia que va fer una parella que feia senderisme-.

I ha especificat que les proves geològiques determinen que una de les pedres que hi havia dins de la motxilla del noi és de la masia en runes que hi ha prop de la Rierica. També ha recordat que el lloc on es va enfonsar el cotxe al pantà només s'hi pot accedir en 4x4 o destrossant els baixos del cotxe. "I les proves mostren com els baixos de l'Opel Zafira de les víctimes estaven fets malbé" ha argumentat el fiscal.

Pillado també ha especificat que els Mossos van fer un estudi on van creuar les matrícules dels cotxes i les dades de telefonia de tots els mòbils i vehicles que hi havia a la zona del pantà el 24 d'agost, i que si algú hi va accedir "va ser sense cotxe i sense mòbil". I ha subratllat que Magentí primer va negar que estava al pantà el dia dels fets i després ho va admetre, i que les càmeres van registrar la seva entrada a Susqueda el dia 24, 25 i 26 d'agost.

"Quan es va cometre el doble crim Magentí estava a prop, per tant, és impossible que no sigui l'assassí o un testimoni presencial" ha emfatitzat Pillado que s'ha oposat a la petició de la defensa perquè "hi ha indicis molt sòlids" de l'autoria del veí d'Anglès.

Una posició del fiscal que ha rebut el suport de l'acusació particular representada per l'advocat Carles Monguilod, que també creu que hi ha "indicis raonables i fefaents que demostren que l'acusat és el responsable de la mort de la parella". Així mateix, tan Monguilod com Pillado han indicat que si Magentí surt de la presó "hi ha risc de fugida i de destrucció de proves", com l'arma del crim o la motxilla de la noia, que no han aparegut.

A més, tant la defensa com les acusacions demanaran més proves de cara a la celebració del judici. Per exemple, Monguilod sol·licitarà una declaració de l'acusat i que es busqui ADN a unes botes i un impermeable de l'acusat, perquè van donar positiu en la prova de Bluestar, que assenyala on hi ha restes de sang.

Després de la vista d'aquest matí, l'Audiència de Girona ara ha de resoldre si deixa en llibertat provisional a Magentí o el manté en presó provisional fins el dia del judici.