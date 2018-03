L'Estat no compensarà els veïns pels incompliments en les obres de l'AVE a Girona

Els veïns i comerciants de Sant Narcís i del Parc Central de Girona no rebran cap compensació pels incompliments i greuges que han deixat les obres de l'AVE a la ciutat. El secretari d'estat d'Infraestructures i Transports, Julio Gómez-Pomar, ha descartat que se'ls indemnitzi pel retard en l'execució -les obres havien de durar tres anys i ja sumen nou anys i vuit mesos- ni per les molèsties que han patit: "Tota obra pública té una part incòmoda, però l'important és que avui els ciutadans tenen l'oportunitat de gaudir de tots aquests espais", ha afirmat en referència al Parc Central, on han acabat els últims treballs de reposició, que també acumulen diversos retards. Adif es va comprometre a finalitzar-los a finals del 2017 però fins avui no es trauran les últimes tanques.

Durant la visita, Gómez-Pomar s'ha disculpat "per les molèsties" però ha assegurat que adjudiquen els treballs "a les millors empreses, que els executen amb una enorme diligència", i que, de vegades, "les obres tenen problemes i s'encallen". A més, ha instat els gironins a girar full: "Crec que avui és el moment en què la gent ha de començar a gaudir, a mirar endavant i veure tots els treballs que s'han realitzat".

El secretari d'estat d'Infraestructures ha inaugurat el nou Parc Central, que feia deu anys que estava tancat i empantanegat per les obres de l'alta velocitat. I ho ha fet sense cap representant de l'ajuntament gironí, que a finals d'octubre va trencar les relacions institucionals amb l'estat espanyol i que, a més, està preparant un memorial dels danys i greuges que les obres de l'AVE han deixat a la ciutat.

"Crec que l'Ajuntament hauria de ser aquí en aquest acte", ha retret Gómez-Pomar abans d'afegir que "seria un bon moment perquè l'Ajuntament, en comptes de parlar de danys i perjudicis, estigués parlant d'aquest espai que es posa a disposició dels ciutadans". A més de recordar que totes les actuacions fetes al Parc Central s'han executat amb el vistiplau del consistori i que Adif "ha pagat gairebé la integritat de les obres".

D'altra banda, l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha contestat al secretari d'estat a través de Twitter, on ha deixat clar que la fi de les obres al Parc Central no fan oblidar "el patiment dels veïns ni els incompliments de l'Estat". Ho ha fet en un fil de tuits que ha començat ironitzant sobre la visita del secretari d'estat d'Infraestructures: "Avui els representants de Foment, desapareguts durant tant de temps, han vingut a Girona a donar per acabades les obres", ha piulat.

Últims serrells del faraònic projecte

La finalització de la reposició del Parc Central -que ha costat 1,7 milions d'euros- era un dels últims serrells que quedaven pendents del faraònic projecte de l'AVE a Girona, però encara en queden més.

Madrenas li ha recordat a Gómez-Pomar per Twitter que "encara queden altres espais pendents a la ciutat que s'han modificat per les obres del TAV i que s'han de negociar". I ha posat com a exemple la plaça Europa, que va acollir l'estació d'autobusos provisional durant l'execució de les obres i que des del maig del 2017 està en desús.

També falta saber quins plans té Foment per a les mil places d'aparcament que va construir sota la llosa del Parc Central. El secretari d'estat ha assegurat que "s'obriran" però sense especificar quan. "Si aquestes places estan fetes, es posaran en servei. S'haurà de veure amb quin règim d'explotació i en quines condicions però les places d'aparcament es construeixen perquè es puguin fer servir", ha assenyalat. I quedarà pendent la construcció d'una marquesina que connecti el tren convencional i l'alta velocitat, una actuació que depèn de l'Ajuntament.

D'altra banda, els veïns de Sant Narcís i del Parc Central han rebut amb molta decepció la notícia que no els compensaran els danys i perjudicis que han patit durant els nou anys i vuit mesos que han durat les obres. "Amb demanar disculpes no n'hi ha prou. Ens han de compensar tot el que hem patit: sorolls, esquerdes als edificis, camions, pols...", ha lamentat el president de l'associació de veïns, Xavier Reyner, que també ha criticat la visita de Gómez-Pomar: "Per venir a menystenir d’aquesta manera els veïns afectats es podia haver estalviat el viatge i els diners públics que se'n deriven i guardar-los per compensar els afectats". A més, Reyner tampoc entén com es va inaugurar l'AVE sense haver completat els sistemes de seguretat del túnel. "En ple segle XXI, com s'ha pogut permetre que els combois d'alta velocitat circulessin sense tenir tots els sistemes d'evacuació acabats?", s'ha preguntat.

Les obres per fer arribar l'AVE a Girona van començar el 2008 i, en principi, el projecte també incloïa el soterrament del tren convencional, l'enderrocament del viaducte i la construcció d'una sola estació, però, al final, només es va executar l'arribada de l'alta velocitat. Durant nou anys i vuit mesos, els veïns del Parc Central i de Sant Narcís han hagut de conviure amb centenars de tanques, camions, grues, desperfectes, pols i sorolls que al principi no donaven treva ni a les nits. A més, quan la tuneladora va foradar el subsòl de la ciutat van aparèixer desenes d'esquerdes en edificis, que Adif sempre va negar que fossin conseqüència de les obres, a pesar que els informes dels tècnics de l'Ajuntament ho asseguraven. Tot un seguit de greuges i danys que el consistori està recopilant per portar Adif i Foment als tribunals.