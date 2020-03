El coronavirus obliga a reprogramar el MOT

La setena edició del Festival MOT estarà dedicada als processos creatius de les diferents disciplines artístiques, explicats des de la literatura. Comissariat per la historiadora de l’art Glòria Bosch Mir, el festival literari se celebrarà a la Biblioteca Carles Rahola de Girona, el 26, 27 i 28 de març, i a la Sala El Torín d’Olot, el 2, 3 i 4 d’abril. Durant aquestes dues setmanes escriptors i especialistes conversaran sobre les seves experiències creatives i com conflueixen en la literatura. El públic podrà gaudir d’unes converses úniques, totes amb la creativitat de fons, però cada una amb la seva pròpia particularitat. Un any més el MOT segueix apostant pels ver-MOT, unes trobades més disteses entre tres o quatre autors al voltant d’un vermut els dos dissabtes del festival -el 28 de març a Girona i el 4 d’abril a Olot- a les 12 h.

Les dues ciutats s’involucren en un festival que aposta per la qualitat, el rigor i l’exigència, i porten autors de primer nivell. Val a dir, amb tot, que bona part dels autors estrangers previstos han declinat assistir-hi a causa del coronavirus, segons va informar ahir l’Ajuntament de Girona. Cal recordar que, per exemple, Ignacy Karpowicz, Heather Rose i Emanuele Trevi seria la primera vegada que haurien vingut a Catalunya. També tenien previst venir els argentins Silvana Vogt i Rodrigo Fresán; la croata Lana Bastašić; la nord-americana Tracy Chevalier, i la prestigiosa narradora francesa Maylis de Kerangal.

Entre els autors que en principi sí que participaran al festival hi ha artistes, com Perejaume, Irene Solà, Narcís Comadira, Alicia Kopf, Manuel Baixauli o Pere Parramon. D’altres són músics, com Gerard Quintana o Jaume Coll Mariné. També hi ha arquitectes, com Quim Espanyol; poetes, com Eduard Escoffet, Mariano Peyrou o Chantal Maillard, i dramaturgs, com Sergi Belbel, Jordi Coca o Àngels Bassas. També figuren entre els convidats d’aquesta edició del MOT els escriptors catalans Jordi Lara, Víctor Sunyol, Berta Jardí, Mercè Ibarz, Màrius Serra i Eloy Fernández Porta. La reprogramació forçada per les absències es farà pública els pròxims dies.

Acostar la literatura als joves

Igualment, un dels objectius del festival , com és fomentar la lectura entre públics cada cop més diversos i nombrosos, entre els quals els joves, quedarà ajornat. Les mesures decretades per la Generalitat en relació a la població escolar a causa del coronavirus ha provocat que se suspengui el MOT Jove. Prop de tres-cents alumnes de centres de secundària i batxillerat de Girona i Olot havien estat convidats a visitar les seus del MOT 2020 durant un matí -el 24 de març a Girona i el 26 de març a Olot- per acostar-se a la literatura en primera persona d’una manera més vivencial.

Carles Ribas, tinent d’alcaldia i regidor de Cultura, Dinamització del Territori i Joventut de l’Ajuntament de Girona destaca també la suma d’esforços entre els ajuntaments de Girona i Olot per organitzar un sol festival en dues ciutats i oferir una programació que combina la qualitat amb la proximitat. El fet que les sales on se celebren els actes tinguin un aforament limitat afavoreix el diàleg entre els assistents i els autors convidats, sempre “de primer nivell”.