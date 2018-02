Més d’un centenar treballs opten als Premis Rahola

La novena edició dels Premis Carles Rahola de Comunicació Local, que atorguen la Diputació de Girona i la demarcació de Girona del Col·legi de Periodistes de Catalunya, ha rebut 107 treballs, tretze més dels que va rebre l’any passat. La xifra d’autors participants ha arribat als 137 perquè moltes de les propostes estan signades en col·laboració, especialment en les categories de ràdio i informació digital.

El jurat haurà de valorar els projectes de sis de les set categories guardonades perquè, per primer any, no hi ha hagut cap aspirant al de comunicació periodística, el més ben dotat, amb un premi de 2.000 euros. La categoria que més participació ha registrat ha sigut la dedicada a la millor fotografia de premsa, amb 50 treballs de 18 autors -entre els quals hi ha David Borrat, fotògraf del diari ARA a les comarques de Girona-, seguida del millor treball informatiu en premsa, amb 35.

El lliurament dels Premis Carles Rahola tanca la sisena Setmana dels Rahola, que va començar el 12 de febrer amb activitats relacionades amb el periodisme com col·loquis, taules rodones i diàlegs, amb participants com Mònica Planas i Justo Molinero, entre d’altres.