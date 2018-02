Més de cent empreses gironines, a la fira paral·lela de ‘start-ups’

Més d’un centenar d’empreses emergents gironines assistiran com a convidades a la fira paral·lela de start-ups del Mobile World Congress (MWC) de Barcelona, l’anomenat 4 Years From Now (4YFN), per fer treball en xarxa, donar a conèixer els seus projectes internacionalment i trobar inversors. Aquest congrés va aixecar un gran interès durant la xerrada que va fer Esteban Redolfi, director executiu de 4YFN, a la jornada d’empreses emergents organitzada recentment a Girona pel CCI Pirineus Med, una entitat integrada per les cambres d’Andorra, Girona, Lleida i Perpinyà que vol impulsar les relacions empresarials transfrontereres. El 4YFN (entre el 26 i el 28 de febrer) és la plataforma empresarial d’obertura de MWC que permet que empreses de nova creació, inversors i companyies consolidades estableixin contactes i puguin començar nous projectes. David Coromina, tècnic del CCI Pirineus Med, explica que el centenar d’invitacions al congrés que han repartit a partir de la jornada StartupGirona no s’han concentrat només a les comarques gironines, sinó que s’ha detectat molt d’interès a assistir a la convocatòria barcelonina entre empreses de la zona transfronterera que cobreix el projecte cofinançat per fons Feder de la Unió Europea. “A partir de l’èxit de la jornada de Girona, hem registrat la marca StartupGirona per continuar potenciant les empreses de nova creació des de la Cambra de Girona, i estem preparant projectes comuns amb la fira 4YFN”.

La Cambra de Girona ha creat un servei per oferir a les empreses de nova creació eines de competitivitat i finançament. 4YFN ofereix iniciatives interessants per connectar les empreses, com ara activitats de networking personalitzades, tallers d’habilitats tècniques, congressos, programes de divulgació comunitària i innovació oberta. Esteban Redolfi va explicar a Girona que Barcelona era la tercera ciutat europea preferida per crear start-ups i que “el congrés del mòbil deixa bones rendes”. Redolfi diu que és difícil trobar un lloc on hi hagi més entusiasme per establir contactes empresarials: “Al congrés hi ha gent que busca negoci fins a l’últim moment. M’he trobat emprenedors que ho intenten mentre et prens una cervesa a les tres de la matinada, cosa que està bé però que no deixa de tenir els seus riscos”. David Coromina explica que “moltes empreses de la zona transfronterera volen aprofitar l’atracció de la capital catalana per impulsar les seves iniciatives”.