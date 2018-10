Pinyes a la botiga de fruits secs

Una botiga de fruits secs del Barri Vell de Girona, Fruits Secs Bellapart, ha incorporat el record de l’aniversari de l’1 d’Octubre a l’aparador. Sota la data, 1 d’octubre del 2017, hi han enganxat tres fotografies en blanc i negre de la repressió policíaca que va tenir lloc en diversos col·legis electorals de Girona i la paraula referèndum. Es tracta d’un indret molt freqüentat pels turistes, la majoria dels quals sembla que estan prou informats del que va passar ara fa més d’un any a Catalunya. Sovint hi ha vianants que comenten les imatges tot aturant-se davant de l’aparador. Un dels propietaris de l’establiment va participar com a voluntari en la votació i forma part del col·lectiu Girona Vota, que dilluns va estrenar a l’Auditori un documental centrat en el que va passar als col·legis electorals de la ciutat de Girona.