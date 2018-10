Platja d’Aro celebra la cervesa

La Festa de la Cervesa, del 5 al 7 i de l’11 al 14 d’octubre, se celebra a la plaça del Mil·lenari, davant el Palau d’Esports i Congressos de Platja d’Aro. L’entrada al recinte, on hi ha instal·lats els estands dels establiments locals, és gratuïta, i s’hi poden tastar una trentena de marques i varietats nacionals i d’importació, i per quart any consecutiu també hi ha productors artesanals catalans. S’hi han programat 18 actuacions musicals d’estil divers: xarangues, versions de clàssics i estàndards i ball popular. Durant set dies, els 25.000 visitants previstos podran gaudir de la cervesa, la música i l’animació que caracteritzen aquesta celebració d’origen alemany que ha esdevingut, des de l’any 1987, la gran festa de tardor de Platja d’Aro.