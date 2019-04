Protestes per la presència de l’exèrcit a l’Expojove de Girona

L’assistència de l’exèrcit a l’Expojove de Girona ha tornat a aixecar polseguera. Un centenar de persones han mostrat el seu rebuig amb dues protestes paral·leles a la Fira de Girona, on es celebra el certamen. D’una banda, el sindicat SEPC ha ocupat durant una estona l’estand dels militars, on també han tirat pintura i han cremat fotos de soldats i del rei uniformat, mentre cridaven proclames com “Fora les forces d’ocupació!” o “Nazis no!” I, d’altra banda, la coordinadora d’ONG de Girona ha convocat una concentració amb una taula plena de ninots de Playmobil, fent referència a la sentència que permet la presència de l’exèrcit a l’Expojove. La portaveu de la coordinadora d’ONG, Núria Cuadrat, ha explicat, amb to irònic, que “els clics -els ninots- de Playmobil s’han ofès molt perquè una cosa són joguines i una altra cosa són armes, i una cosa és venir a jugar i l’altre a reclutar”.

I és que el jutge va considerar, segons recull la sentència, que “és contradictori” que la fira no permeti la presència de soldats uniformats quan en altres certàmens sí que s’ha permès l’exhibició d’elements bèl·lics. Concretament, al seu escrit, posa dos exemples: el cartell del Girocòmic, la fira dedicada al manga, on apareixia “un cavaller amb una armadura i una llança cavalcant un drac”. I a la mostra de col·leccionisme de Playmobil s'hi va exhibir una maqueta “de grans dimensions d’un recinte emmurallat assetjat per un exèrcit” i “un campament d’una legió de l’imperi romà”.

Resignació a l’espera del recurs judicial

La directora de Fira de Girona, Coralí Cunyat, ha mostrat la seva resignació amb la decisió del tribunal, però espera que el recurs que han presentat serveixi per evitar, si més no, que a la pròxima edició els militars no vagin uniformats. “El patronat de la fira va entendre que en aquesta edició havíem de complir la sentència, però amb el recurs a l’Audiència es torna a demostrar la nostra voluntat d’aconseguir que en aquesta fira es promoguin els valors de la pau”.

De fet, el principal motiu de discòrdia entre l’exèrcit i la fira són els uniformes militars i les imatges bèl·liques de fulletons i plafons informatius, perquè des del patronat de la fira consideren que són un elements bèl·lics i que, per tant, incompleixen el seu codi ètic. Cunyat ha admès que, en aquesta edició, no van realitzar “cap petició” perquè no hi assistissin uniformats.

La disputa entre els soldats i el patronat de la fira va començar el 2017 quan es va canviar el codi ètic de l’equipament i es va demanar a les forces armades que anessin vestits de civil i que no mostressin cap imatge amb motius bèl·lics durant l’Expojove. Tot i això, els militars, aquell any, hi van assistir uniformats. Per aquest motiu, els responsables de l’equipament van sancionar l’exèrcit i li van prohibir posar estand durant els següents tres anys. Una decisió que les forces armades van recórrer al jutjat, que va deixar la prohibició en suspens fins que no emetés sentència. Ara, un cop el tribunal ha resolt a favor de l’exèrcit, la fira ha presentat un recurs perquè considera que el ministeri de Defensa “va incomplir de manera patent, manifesta i clamorosa” l’acord amb les forces armades que havien acceptat participar amb personal vestit de paisà.